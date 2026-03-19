Municipales 2026 : dans combien de communes un second tour est-il nécessaire ?

Parmi les quelque 35.000 communes ou secteurs concernés, seule une minorité des électeurs français est appelée aux urnes pour le second tour des Municipales dimanche prochain, d’après les données publiées par le ministère de l’Intérieur.

C'est reparti. A quelques jours du second tour des élections municipales, le ministère de l’Intérieur a publié, ce mercredi 18 mars, les données des candidatures relatives au scrutin du dimanche 22 mars prochain. Selon celles-ci, et parmi les 35.000 communes françaises, seules 1.580 auront droit à un deuxième tour.

Ce décompte inclut les communes, les secteurs à Paris, Lyon et Marseille, ainsi que les communes associées en Polynésie française.

Ainsi, au total, 4,5% des électeurs français sont appelés aux urnes pour la deuxième fois, après le premier tour du dimanche 15 mars.

Pas de sexangulaire, ni de septangulaire

Autre donnée intéressante : parmi ces 1.580 communes ou secteurs, 17 auront droit à une quinquangulaires (c’est-à-dire le choix entre cinq listes), plus de 170 à une quadrangulaire (quatre listes) et 821 à une triangulaire (trois listes).

De plus, il n’y aura finalement pas de sexangulaire (six listes), ni de septangulaire (sept listes) comme c’était attendu à Saint-Jean-de-Védas, dans l’Hérault, où sept listes s’étaient qualifiées pour le deuxième tour.

Dans les 68 communes sans candidat au premier tour, aucune candidature n'a été enregistrée pour le deuxième tour, contrairement à 2020, quand des candidats s'étaient déclarés pour le deuxième tour dans plusieurs communes sans candidater au premier.