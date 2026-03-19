Municipales 2026 : «J'aurais préféré que notre candidate à Nice se désiste et qu'elle appelle à voter Christian Estrosi», tranche Sandrine Rousseau

Sandrine Rousseau a dit regretter, ce jeudi, la décision de la candidate PS-PCF-écologistes de se maintenir au second tour des élections municipales à Nice.

Une prise de position qui ne passe pas inaperçue. Invitée sur TF1, la députée écologiste Sandrine Rousseau a critiqué, ce jeudi 19 mars, le choix de Juliette Chesnel-Le Roux, tête de liste PS-PCF-écologistes à Nice, de ne pas s'être retirée au profit de Christian Estrosi pour le second tour des municipales de dimanche prochain.

🔴 Municipales à Nice : "J'aurais préféré que notre candidate se désiste, qu'elle appelle à voter Estrosi (...) il faut savoir se retirer", assume @sandrousseau face à @agindre



📺 En Toute Franchise dans #BonjourLaMatinaleTF1pic.twitter.com/liNa8FvHtO — TF1Info (@TF1Info) March 19, 2026

«J'aurais préféré que notre candidate se désiste et qu'elle appelle à voter Christian Estrosi, même si entre Christian Estrosi et Eric Ciotti, il n'y a pas une différence majeure. Mais enfin, sur le plan des principes républicains, il faut savoir se retirer», a-t-elle assumé.

A Nice, le second tour des élections municipales devrait se jouer entre Éric Ciotti (UDR-RN), arrivé largement en tête avec 43% des voix, et Christian Estrosi (Horizons) fort de 31% des suffrages.

Arrivée à la troisième place au premier tour avec 11,93% des voix, Juliette Chesnel-Le Roux apparaît hors course. Sans pour autant, donc, avoir choisi de se retirer.