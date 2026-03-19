Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
REGARDER
A suivre

Municipales 2026 : «J'aurais préféré que notre candidate à Nice se désiste et qu'elle appelle à voter Christian Estrosi», tranche Sandrine Rousseau

Sandrine Rousseau aurait préféré que la candidate écologiste se désiste. [© THOMAS SAMSON / AFP]
Par Adriel Bereby
Publié le - Mis à jour le

Sandrine Rousseau a dit regretter, ce jeudi, la décision de la candidate PS-PCF-écologistes de se maintenir au second tour des élections municipales à Nice.

Une prise de position qui ne passe pas inaperçue. Invitée sur TF1, la députée écologiste Sandrine Rousseau a critiqué, ce jeudi 19 mars, le choix de Juliette Chesnel-Le Roux, tête de liste PS-PCF-écologistes à Nice, de ne pas s'être retirée au profit de Christian Estrosi pour le second tour des municipales de dimanche prochain.

 «J'aurais préféré que notre candidate se désiste et qu'elle appelle à voter Christian Estrosi, même si entre Christian Estrosi et Eric Ciotti, il n'y a pas une différence majeure. Mais enfin, sur le plan des principes républicains, il faut savoir se retirer», a-t-elle assumé.

Sur le même sujet Municipales 2026 : à Nice, Eric Ciotti domine le premier tour mais fait face à une triangulaire au second Lire

A Nice, le second tour des élections municipales devrait se jouer entre Éric Ciotti (UDR-RN), arrivé largement en tête avec 43% des voix, et Christian Estrosi (Horizons) fort de 31% des suffrages.

Arrivée à la troisième place au premier tour avec 11,93% des voix, Juliette Chesnel-Le Roux apparaît hors course. Sans pour autant, donc, avoir choisi de se retirer.

Municipales 2026NiceSandrine Rousseau

À suivre aussi

Sénatoriales 2026 : les conseillers municipaux se réunissent dans toutes les communes ce vendredi pour élire les «grands électeurs»
Municipales 2026 : un bulletin taché de sang conduit à l'annulation du scrutin dans un village breton
Financement de campagne, voyages personnels, fausses factures... Un père élu d'opposition en conflit avec son fils maire d'une commune de l'Essonne

Ailleurs sur le web

Dernières actualités