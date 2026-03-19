Municipales 2026 : pourquoi le groupe Horizons va-t-il devoir élire un nouveau président à l’Assemblée nationale ?

Dès la reprise de la session parlementaire, le groupe Horizons à l’Assemblée nationale sera dans l’obligation d’élire un nouveau président. Une élection qui fait suite à la victoire du député Paul Christophe dimanche dernier dans sa commune du Nord.

Vers un retour aux sources pour le député Paul Christophe. Dimanche dernier, soir du premier tour des élections municipales, l’élu du Nord a été élu maire de la commune de Zuydcoote avec 59,95%. Un mandat que le parlementaire a déjà occupé de 2008 à 2017, avant de devenir député.

Lors de sa campagne, Paul Christophe avait indiqué qu’il privilégierait son poste de maire, laissant ses fonctions au Palais Bourbon à son son suppléant Pierre Marle, comme en 2024, lorsqu’il avait été nommé ministre des Solidarités, de l’Autonomie et de l’Egalité entre les femmes et les hommes.

L’élection de Paul Christophe à la mairie de Zuydcoote et son choix de rester en poste conduit également le groupe Horizons à l’Assemblée nationale, composé de 34 élus, à élire un nouveau président. En effet, le député et ancien ministre occupait cette fonction depuis le 24 janvier 2025.

17 députés élus

Au total, 17 députés, de toutes sensibilités, ont été élus maire ce dimanche 15 mars. Paul Christophe n’est d’ailleurs pas le seul élu qui ne reviendra pas au Palais-Bourbon. Après presque vingt-ans au Parlement, Philippe Vigier, élu du MoDem, ancien ministre des Outre-Mer, a fait savoir qu’il resterait maire de Chateaudun (Eure-et-Loir), où il a été élu ce dimanche avec 56,24% des voix.

Pour rappel, la loi du 14 février 2014 interdit le cumul de fonctions exécutives locales avec le mandat de député et de sénateur. Les parlementaires sont ainsi sommés à faire un choix.