Municipales 2026 : pourquoi les nouveaux maires pourraient-ils voir leur mandat prolongé d’un an ?

En raison d’autres échéances électorales ces prochaines années, la durée du mandat du maire pourrait exceptionnellement passer de six à sept ans.

Vers un septennat ? Alors que de nombreuses communes ont élu le 15 mars dernier leur maire, et que la campagne d’entre-deux-tours bat son plein, un embouteillage dans le calendrier électoral pourrait prolonger d'un an le mandat des édiles.

En effet, en 2032, date théorique des prochaines élections municipales, l’élection présidentielle devrait se tenir, après celle de 2027.

De plus, la logique veut que le vainqueur du scrutin national engage la dissolution de l’Assemblée nationale, provoquant de nouvelles élections législatives dans les mois suivants.

Une hypothèse qui conduirait, les Français, en cas de maintien des municipales, à se rendre six fois aux urnes.

Un scénario déjà vu

Ce report des élections municipales a déjà été réalisé par le passé, notamment en 1995, du fait de la présidentielle. Elles l’ont également été de mars 2007 à mars 2008 pour la même raison.

Pour rappel, selon les modalités de l’article L.227 du code électoral, les maires sont élus pour une durée de six ans.

En avril 2025, lors d’un entretien à Ouest-France, Bruno Retailleau, alors ministre de l’Intérieur, avait réfléchi à ce report des élections municipales, prenant en compte l’organisation de la présidentielle.