Municipales à Paris : ce que proposent les trois candidats pour le périscolaire

A quelques jours du second tour des élections municipales, les trois candidats encore en lice ont détaillé leurs mesures pour le périscolaire parisien. Des propositions visant à répondre notamment à des scandales de violences sexuelles, qui ont conduit à la suspension de nombreux animateurs.

Un sujet au cœur d’un important scandale. La campagne des municipales à Paris a été marquée par les affaires de violences sexuelles dans le périscolaire.

Depuis 2023, la Ville de Paris a suspendu 52 animateurs à la suite de signalements pour des faits d’agressions sexuelles dans des écoles et centres de loisirs parisiens.

Face à ce scandale, tous les candidats s'engagent à empêcher qu'un adulte puisse se retrouver seul avec un enfant, renforçant également les processus de recrutement d’un métier qui souffre d’un manque d’attractivité.

Sophia Chikirou (La France insoumise)

Mettre en place «un véritable service public du périscolaire». La candidate de La France insoumise ambitionne d’atteindre 10.000 animateurs permanents à la fin de son mandat, en cas d’élection à la mairie de Paris.

Sophia Chikirou promet de respecter le taux d’encadrement national de 1 pour 8 pour les enfants de moins de 6 ans et de 1 pour 12 pour les plus de 6 ans. La députée défend par la même occasion la stabilisation des équipes en limitant le recours aux vacataires. Mais aussi de créer une «véritable filière des métiers du périscolaire avec une formation initiale et continue renforcée».

Sophia Chikirou prévoit de créer un service de soutien scolaire gratuit et de renforcer les animations et les «ateliers éducatifs, culturels et sportifs» et de généraliser l’ouverture des écoles les samedis et vacances scolaires aux associations d’accompagnement scolaire, culturelles et sportives.

Rachida Dati (LR-Modem)

A l’occasion de sa fusion avec la liste de Pierre-Yves Bournazel, Rachida Dati a accepté de reprendre les propositions du candidat Horizons-Renaissance. Le proche d’Edouard Philippe proposait comme première décision, de «réformer de A à Z le périscolaire».

Il prévoyait aussi d’instaurer «un screening systématique et obligatoire des références et du casier judiciaire avant tout recrutement d’un nouvel animateur périscolaire». Mais aussi de scanner l’intégralité des 12.000 personnels en poste. «Le périscolaire parisien sera irréprochable», a-t-il écrit dans son programme, mettant en avant une formation de «deux ans» qui «préparera à la prévention des violences faites aux enfants».

L’élu du 18e arrondissement souhaitait aussi la création d’une «inspection municipale du périscolaire, chargée de contrôler chaque année 100 % des structures, soit environ 650 sites, afin d’assurer un niveau homogène de sécurité et de qualité dans tout Paris».

Des propositions acceptées par Rachida Dati qui a promis un plan d’urgence, marqué notamment par la mise en place de binômes obligatoires. La candidate des Républicains et du MoDem ambitionne de renforcer le contrôle des antécédents de tous les candidats à l’animation.

Un renforcement qui passe par la vérification systématique du casier judiciaire et du fichier des auteurs d’infractions sexuelles (Fijais). «Le périscolaire sera revu, les enfants seront protégés», a-t-elle insisté.

Dans son programme, la maire du 7e arrondissement défend ainsi «un temps périscolaire de qualité, qui mobilisera des animateurs mieux diplômés et contrôlés régulièrement».

Emmanuel Grégoire (gauche unie)

Comme d’autres candidats, Emmanuel Grégoire a pris l’engagement, en cas d’élection, de ne jamais laisser un enfant seul avec un adulte. Le candidat de la gauche unie hors LFI a promis le lancement, dès avril, d’une convention citoyenne sur les temps scolaires, le périscolaire et les droits de l’enfant.

L’ancien Premier adjoint d’Anne Hidalgo défend aussi l’organisation d’activités périscolaires autour de la culture, par le biais d’un programme «un mois, une découverte». Celui-ci «permettra à chaque enfant de vivre au moins 10 expériences artistiques ou sportives par an, grâce à des partenariats noués avec des institutions culturelles».

Emmanuel Grégoire propose également la mise en place de formations renforcées à destination des animateurs, «en particulier sur la détection de signaux faibles et le développement psycho-affectif des enfants». Il ambitionne ainsi de «créer une véritable filière de l’animation», avec le recrutement de 2.800 agents.