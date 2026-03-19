«Rachida Dati à la conquête de Paris» : CNEWS diffuse un grand reportage inédit ce vendredi à 21h

Ce vendredi 21 mars dès 21h, CNEWS diffuse «Rachida Dati à la conquête de Paris». Un grand reportage inédit au cœur de la bataille pour la capitale, avant le second tour des municipales prévu ce dimanche.

La conquête de la capitale se déroulera jusqu'à la dernière seconde dimanche pour les trois candidats encore en lice. Rachida Dati (LR-MoDem), Sophia Chikirou (LFI) et Emmanuel Grégoire (Gauche Unie) s'affronteront pour le second tour des municipales sous haute tension à Paris.

Réélue dimanche dernier, dès le premier tour, à la tête de la mairie du 7e arrondissement, Rachida Dati vise surtout l'Hôtel de Ville pour succéder à la maire sortante Anne Hidalgo et mettre un terme à vingt-cinq années de gestion par la gauche de la capitale. Découvrez les coulisses de cette bataille décisive dans «Rachida Dati à la conquête de Paris», un grand format inédit diffusé sur CNEWS, ce vendredi à 21h.

L'ancienne ministre de la Culture mène depuis plusieurs années un combat politique sans relâche. En 2026, elle quitte le gouvernement et joue son va-tout pour cette élection capitale.

Figure majeure de la droite parisienne, Rachida Dati s’est imposée comme la principale opposante à la majorité en place. Sécurité, propreté, gestion de la ville, périscolaire… Elle fait de ces thèmes les piliers de sa campagne.

Des réunions stratégiques aux déplacements de terrain, en passant par les affrontements politiques et les coulisses de sa campagne, le réalisateur Louis Morin l'a suivie au plus près dans sa course à l’Hôtel de Ville.

Un scrutin où tout reste encore possible

Nouveau mode de scrutin, attaques des adversaires, divisions et alliances : dans une élection où rien n’est joué, qui est vraiment Rachida Dati, et peut-elle faire basculer Paris ?

Au soir du premier tour, la candidate de droite est arrivée en deuxième position avec 25,46% des voix, derrière le candidat de gauche Emmanuel Grégoire (37,98 %), tandis que l'Insoumise Sophia Chikirou (11,72%) a choisi de maintenir sa liste.

Rien n’est donc joué. D’autant que Rachida Dati bénéficie de l'appel à voter pour elle lancé par le candidat Pierre-Yves Bournazel (Horizons-Renaissance) qui s'était désisté à l'issue du premier tour en sa faveur et qui a fusionné sa liste avec elle. De son côté, Sarah Knafo (Reconquête) a choisi de ne pas se maintenir. Un choix qui devrait indirectement profiter à Rachida Dati.