Technique du cure-dent : la police alerte sur cette nouvelle méthode utilisée par les cambrioleurs

À Saint-Jean-de-Verges (Ariège), après plusieurs cambriolages en quinze jours, les forces de l’ordre mettent en garde contre une technique discrète : des cure-dents placés dans les serrures pour identifier les maisons inoccupées.

Dans l’Ariège, les autorités appellent à la vigilance face à une méthode de repérage aussi discrète qu’efficace. À Saint-Jean-de-Verges, plusieurs cambriolages récents ont mis en lumière une technique bien connue des forces de l’ordre : celle du cure-dent glissé dans une serrure.

Selon La Dépêche, quatre cambriolages ont été recensés en l’espace de quinze jours dans cette commune. Lors de la dernière intervention, les gendarmes ont découvert un cure-dent coincé dans la serrure d’un portail. Un détail en apparence anodin, mais qui pourrait bien expliquer le mode opératoire des auteurs.

Un signal discret pour cibler les habitations

Le principe est simple. Les cambrioleurs insèrent un petit objet, souvent un cure-dent, dans une serrure ou dans l’encadrement d’une porte. Ils reviennent ensuite vérifier s’il a été déplacé.

Si le cure-dent a disparu, cela signifie que le logement est occupé. S’il est toujours en place, l’absence des habitants est confirmée. Une information qui permet de cibler plus facilement les habitations laissées vides, notamment les résidences secondaires.

À Saint-Jean-de-Verges, la maison visée était justement inoccupée. Les malfaiteurs ont alors fracturé la porte du garage avant de pénétrer à l’intérieur, profitant de la nuit pour agir en toute discrétion.

D’autres méthodes de repérage utilisées

Dans un message publié sur les réseaux sociaux, la mairie a confirmé ces pratiques et alerté les riverains.

Parmi elles, la feuille blanche glissée dans une boîte aux lettres. Si elle reste en place plusieurs jours, cela indique une absence prolongée.

Autre variante : un morceau de ruban adhésif posé sur une serrure, permettant de vérifier si la porte a été utilisée. Des procédés simples, parfois difficiles à détecter, et qui permettent aux cambrioleurs de préparer leurs passages avec précision.

Dans ce contexte, la vigilance des riverains reste la première ligne de défense face à ces méthodes discrètes, mais particulièrement efficaces.