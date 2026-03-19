Vents violents : voici les 3 départements placés en vigilance jaune ce jeudi

Dans son dernier bulletin, Météo-France a placé trois départements en vigilance jaune «vents violents», pour la journée de ce jeudi 19 mars.

Les rafales risquent d'être fortes dans ces territoires. Trois départements, l’Aude, la Haute-Garonne, et le Tarn, sont visés par une alerte jaune «vents violents» pour la journée de ce jeudi 19 mars, selon Météo-France.

Météo-France

Jusqu'à 110 km/h sur le relief

«Le vent d'autan sera fort en matinée avec des rafales jusqu'à 70 km/h en plaine, 100 à 110 km/h sur le relief, mais il faiblira en soirée. Le vent de nord-est restera sensible sur le nord du pays», indique Météo-France.

L’alerte sera particulièrement effective entre 21h et minuit.