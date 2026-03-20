Alain-Fabien Delon accuse son frère Anthony d'avoir tué son chien Obba, 30 Millions d'Amis porte plainte

Alain-Fabien Delon accuse son frère Anthony d'avoir tué son chien par balles, lors d'une ballade dans leur propriété familiale. L'association 30 Millions d'Amis a porté plainte pour faire la lumière sur les circonstances exactes de la mort de l'animal.

La mort d'un chien relance les tensions déjà vives au sein de la famille Delon. Selon des accusations rendues publiques par Alain-Fabien Delon, son malinois, prénommé Obba, aurait été abattu en novembre 2024 dans la propriété familiale de Douchy (Loiret), quelques mois après le décès de son père, l'acteur Alain Delon.

Dans une série de publications diffusées sur les réseaux sociaux, le cadet de la fratrie met directement en cause son frère aîné, Anthony Delon. Il affirme que ce dernier aurait ordonné de tuer l'animal à la suite d'une altercation entre Obba et un autre chien de la famille. Des propos accompagnés d'images jugées choquantes ont rapidement suscité une forte émotion en ligne.

Une décision brutale et injustifée

D'après le récit d'Alain-Fabien Delon, la situation aurait dégénéré lors d'une promenade, après une bagarre entre les deux chiens. Il reproche à son frère de ne pas avoir su maîtriser l'incident et d'avoir privilégié une solution radicale. Il évoque notamment l'usage d'une arme et dénonce une décision qu'il qualifie de brutale et injustifée.

Face à la gravité de ces accusations, la Fondation 30 Millions d'Amis a annoncé le dépôt d'une plainte contre X, afin de faire toute la lumière sur les circonstances exactes de la mort de l'animal.

Vers une affaire judiciaire

Cette nouvelle affaire intervient dans un contexte familial déjà particulièrement tendu. Depuis la disparition d'Alain Delon en août 2024, ses enfants s'opposent régulièrement, que ce soit sur des questions d'héritage ou devant les tribunaux. Ce nouvel épisode, mêlant accusations publiques et intervention judiciaire, illustre l'ampleur des divisions au sein de la famille.

Pour l'heure, Anthony Delon n'a pas réagi publiquement à ces accusations. L'enquête devra désormais établir les faits et préciser les circonstances de cet événement, qui dépasse désormais le cadre familial pour devenir une affaire judiciaire.