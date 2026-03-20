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Crues : voici les quatre départements placés en vigilance jaune ce samedi

Ce week-end, le temps prévu est globalement ensoleillé. [Adobe Stock]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Alors que le soleil s’est emparé de l’Hexagone ces dernières semaines, Météo France a placé 4 départements en vigilance jaune crues pour cette journée de samedi 21 mars, dans son dernier bulletin météo.

Après deux semaines marquées par un temps doux et ensoleillé, la météo se dégrade ce week-end pour certaines zones. Météo-France a placé 4 départements en vigilance jaune pour risque de crues. Sont concernés : l’Aisne, l’Oise, la Charente-Maritime et la Gironde.

Météo-France

Cette alerte concernent des débordements localisés ou des montées rapides des eaux, nécessitant une attention particulière. La vigilance jaune correspond au premier niveau d’alerte mis en place par les autorités. Elle invite à rester attentif face à des phénomènes potentiellement dangereux mais encore limités. 

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Ce week-end, le temps prévu est globalement ensoleillé, avec un ressenti printanier sur l'ensemble du territoire métropolitain. Les températures seront comprises entre 12°C à Cherbourg-Octeville et 20°C à Bordeaux.

MétéoCrues

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