Disparition : la comédienne Isabelle Mergault est décédée à l'âge de 67 ans

La comédienne Isabelle Mergault est morte à l'âge de 67 ans des suites d'un cancer, a annoncé son ami et confrère Laurent Ruquier à l'AFP, ce vendredi.

Elle se démarquait par son talent et son petit cheveu sur la langue. La comédienne Isabelle Mergault s’est éteinte à l’âge de 67 ans, a annoncé l’animateur Laurent Ruquier, ce vendredi 20 mars, à l’AFP. Également réalisatrice, scénariste, metteur en scène et romancière, cette Parisienne qui comptait parmi les figures emblématiques de l’émission «Les grosses têtes» sur RTL, a succombé à un cancer.

«Sa famille, ses amis, ont la douleur de vous annoncer que la réalisatrice, actrice et humoriste Isabelle Mergault est décédée ce matin, à Neuilly-sur-Seine, des suites d’un cancer contre lequel elle se battait courageusement depuis plusieurs mois», peut-on lire dans un communiqué officiel.

du cinéma à la télévision et la radio

Fille d’un père chirurgien et d’une mère travaillant dans l’univers médical, Isabelle Mergault s’est très vite tournée vers une voie artistique. Étudiante aux Beaux-Arts, elle a suivi des cours de théâtre et a commencé sa carrière de comédienne avec, entre autres, un petit rôle dans le film de Jean-Jacques Beineix, «Diva», en 1981.

La dyslalie dont elle souffrait mais dont elle s’amusait, cette Parisienne qui avait travaillé comme dactylo, avait choisi d’en faire une force et un atout pour son jeu. Et notamment dans des comédies comme «On n'est pas des anges... elles non plus» (1981), «Pour cent briques, t'as plus rien !» (1982), ou encore «P.R.O.F.S», sortie en 1985, dans laquelle elle interprétait une enseignante de sciences naturelles fantasque qui imitait la tourterelle devant ses élèves. Les spectateurs ont pu aussi la retrouver dans des séries telles que «Marie Pervenche» ou «Navarro».

un César pour «Je vous trouve très beau»

Avec sa gouaille légendaire et son franc-parler, Isabelle Mergault s’est aussi illustrée dans des émissions à la radio en tant que chroniqueuse, en particulier dans «Rien à cirer», «On va s’gêner» et «Les grosses têtes», toutes présentées par Laurent Ruquier. Son complice qu’elle a suivi au théâtre, avant d’écrire ses propres pièces dont «L'Amour sur un plateau» (2011), «Adieu je reste !» (2012), «Ne me regardez pas comme ça !» (2015) ou «La Raison d'Aymé» (2018).

Douée comme interprète, scénariste et metteur en scène, elle l'était aussi comme réalisatrice. Isabelle Mergault avait notamment réalisé «Je vous trouve très beau» avec Michel Blanc, dévoilé en salles en 2006 et qui avait décroché, l’année suivante, le César du meilleur premier film.

Isabelle Mergault laisse derrière elle une fille, Maya, née en 2009 et d’origine nigérienne, qu’elle avait adoptée.