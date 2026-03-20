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Évasion d'Ilyas Kherbouch : le fugitif, évadé de la prison de Villepinte depuis le 7 mars, a été arrêté dans le sud de la France

Le fugitif était activement recherché. [Christophe Petit Tesson / POOL / AFP]
Par CNEWS avec AFP
Publié le - Mis à jour le
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Ilyas Kherbouch dit «Ganito», évadé de la prison de Villepinte depuis le samedi 7 mars, a été arrêté dans le sud de la France. Il est mis en cause pour des faits de home-jacking et soupçonné d'être le commanditaire d'actions violentes.

Un «ouf» de soulagement. Ilyas Kherbouch dit «Ganito», évadé de la prison de Villepinte avec l'aide de faux policiers le 7 mars, a été arrêté vendredi 20 mars au soir dans le sud de la France après deux semaines de cavale, a appris l'AFP auprès du parquet et de source proche du dossier. 

Ilyas Kerbouch a été arrêté à Canet-en-Roussillon (Pyrénées-Orientales) par les effectifs de la BRI des Pyrénées-Orientales et de l'Hérault, avec également la Brigade nationale de recherche des fugitifs (BNRF), confirmant une information de RTL et du Parisien. Le détenu était en cavale depuis deux semaines quand de faux policiers étaient venus l'extraire de la maison d'arrêt de Villepinte (Seine-Saint-Denis). Deux personnes ont été mises en examen dans ce dossier.

Un individu dangereux

Ilyas Kherbouch est mis en cause pour des faits de home-jacking et soupçonné d'être le commanditaire d'actions violentes. Il a notamment pris pour cible des personnalités telles que l’ancien gardien de but du PSG Gianluigi Donnarumma.

Sur le même sujet Villepinte : Ilyas Kherbouch s'évade de prison, son absence constatée plusieurs jours après par les gardiens Lire

A seulement 21 ans, le détenu a déjà un casier judiciaire très chargé et était en prison pour l’agression du chef étoilé italien, Simone Zanoni, pour laquelle il a été condamné à sept ans d’emprisonnement.

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