«Monsieur Retailleau va bientôt avoir exclu plus de gens des Républicains que d'OQTF lorsqu'il était ministre de l'Intérieur», fustige Jordan Bardella

«Monsieur Retailleau va bientôt avoir exclu plus de gens des Républicains que d'OQTF lorsqu'il était ministre de l'Intérieur», a fustigé le président du Rassemblement national Jordan Bardella, ce vendredi lors de La Grande Interview sur CNEWS, au sujet de l'exclusion de Stéphane Lang, dissident LR à Reims, après son alliance avec la candidate du RN Anne-Sophie Frigout avant le second tour des élections municipales.