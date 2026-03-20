«Monsieur Retailleau va bientôt avoir exclu plus de gens des Républicains que d'OQTF lorsqu'il était ministre de l'Intérieur», a fustigé le président du Rassemblement national Jordan Bardella, ce vendredi lors de La Grande Interview sur CNEWS, au sujet de l'exclusion de Stéphane Lang, dissident LR à Reims, après son alliance avec la candidate du RN Anne-Sophie Frigout avant le second tour des élections municipales.
«Monsieur Retailleau va bientôt avoir exclu plus de gens des Républicains que d'OQTF lorsqu'il était ministre de l'Intérieur», fustige Jordan Bardella
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