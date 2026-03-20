Municipales 2026 : après celui de cette année, quand aura lieu le prochain scrutin ?

Les électeurs vont à nouveau prendre le chemin des urnes ce dimanche 22 mars à l’occasion du second tour des élections municipales. Une fois leur nouveau maire élu, les Français vont avoir un peu de répit avant de devoir à nouveau voter pour leurs édiles locaux.

Une date pas si évidente que cela ? Ce dimanche, avec le second tour, prendront fin les élections municipales de 2026. Les maires seront donc en place jusqu’au prochain scrutin dont la date est incertaine.

En effet, le mandat de maire a une durée de six ans. Ainsi, le prochain scrutin municipal devrait avoir lieu entre les mois de mars et avril 2032. Une année qui sera déjà très chargée électoralement puisque l’élection présidentielle doit également avoir lieu à ce moment.

En cas de nouvelle dissolution en 2027 après l’élection du nouveau président de la République, il est également possible que des élections législatives aient aussi lieu. Une accumulation qui s’avèrerait extrêmement compliquée pour l’organisation des scrutins.

Un mandat prolongé ?

En effet, ces trois élections comptent chacune deux tours, ce qui signifierait six dimanches électoraux à organiser pour les communes et un risque d’abstention fort face à la lassitude de se déplacer autant de fois pour aller voter.

Une solution est tout de même possible pour éviter une année 2032 trop chargée électoralement : reporter les élections municipales d’un an. Une solution qui a été défendue par Bruno Retailleau lorsqu’il était ministre de l’Intérieur.

En effet, décaler les élections municipales du fait d’une présidentielle ne serait pas une première. La chose a déjà été faite en 2007, également année présidentielle mais aussi en 2020, cette fois-ci en raison de la pandémie du Covid-19.

Ce report de l’élection signifie donc que les maires et leurs conseillers élus en 2026 prolongeront d’une année leur mandat, c’est-à-dire jusqu’en 2033. Et par ricoché, il en sera de même pour les élections sénatoriales prévoyant le renouvellement de la moitié des sièges et qui doivent avoir lieu en 2032.

Ainsi, les électeurs français ne devraient retourner aux urnes pour les élections municipales qu'en mars 2033.