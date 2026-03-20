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En directMunicipales 2026 : Clément Beaune, ex-colistier de Pierre-Yves Bournazel, votera Emmanuel Grégoire à Paris

[GEOFFROY VAN DER HASSELT / AFP]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le
A quelques jours du second tour des élections municipales, la campagne se tend, notamment dans les grandes villes où le scrutin s'annonce très serré, notamment à Paris, Marseille, Toulouse, Lyon, Strasbourg... Suivez notre direct.
Paris : Clément Beaune, ex-colistier de Bournazel, votera Grégoire

L'ex-ministre macroniste Clément Beaune, ancien numéro 3 de la liste de Pierre-Bournazel qui a noué une alliance avec Rachida Dati pour le second tour des municipales à Paris, a annoncé vendredi qu'il voterait pour Emmanuel Grégoire, candidat de la gauche unie hors LFI. 

"En cohérence avec le refus de fusionner avec la liste de Rachida Dati (dans le XIe arrondissement où il est candidat, ndlr), je voterai ce dimanche pour Emmanuel Grégoire. Je suis convaincu que ce sera le choix de nombreux électeurs du centre. Au second tour, on choisit l’essentiel. Et l’essentiel est toujours imparfait", écrit-il dans une tribune au Nouvel Obs.

Lyon : égalité parfaite entre Doucet et Aulas, selon un sondage

Le maire écologiste de Lyon Grégory Doucet et son rival Jean-Michel Aulas, soutenu par la droite et le centre, obtiennent chacun 50% d'intentions de vote selon un sondage publié vendredi avant le second tour dimanche des élections municipales. 

Ce sondage de l'institut OpinionWay pour LyonMag et Radio Espace a été réalisé du 17 au 20 mars sur un échantillon de 614 personnes inscrites sur les listes électorales à Lyon, soit après l'accord de "fusion technique" des listes de la France insoumise avec celles du maire. 

Au premier tour, la liste d'"union de la gauche et des écologistes" de Gégory Doucet a obtenu 37,36% des suffrages contre 36,78% à celle de "Coeur Lyonnais" de Jean-Michel Aulas, devant la candidate LFI Anaïs Belouassa-Cherifi (10,41%). 

Derrière ce trio figuraient le candidat UDR-RN Alexandre Dupalais (7,07%), Nathalie Perrin-Gilbert à la tête d'une liste de gauche soutenue par le PRG (3,64%) et le centriste Georges Képénékian (3,53%).

Renaissance, qui a soutenu Pierre-Yves Bournazel au premier tour, appelle les Parisiens à voter pour Rachida Dati

Dans un communiqué de presse publié ce vendredi, le parti Renaissance, qui a soutenu Pierre-Yves Bournazel au premier tour des élections municipales à Paris, a appelé les Parisiens à voter pour Rachida Dati au second tour, après la fusion de leur liste.

«Les candidats Renaissance porteurs de nos valeurs et de nos projets figurent désormais» sur cette liste. «Ceux qui souhaitent l'alternance» doivent «se mobiliser dimanche», a conclu le parti présidentiel.

LFI retire une liste pour empêcher la Métropole de Lyon de "basculer à droite"

La France Insoumise a annoncé vendredi au dernier jour de la campagne électorale qu'elle retirait une de ses listes pour l'élection à la Métropole de Lyon, afin de tenter de battre la droite soutenue par Jean-Michel Aulas, bien placée après le premier tour. 

"Nous allons retirer notre liste à Lyon-Ouest de manière à ce que M. Aulas soit battu dans cette circonscription, et que nous augmentions les chances les listes de gauche d'être majoritaires en siège dimanche", a expliqué le député LFI Gabriel Amard, lors d'un déplacement à Villeurbanne (Rhône) en compagnie du coordinateur national Manuel Bompard, pour soutenir les candidats au scrutin local. 

Les habitats de Lyon et sa périphérie votent également pour la puissante Métropole de Lyon, la seule communauté d'agglomération élue au scrutin universel direct, qui englobe 58 communes et 1,4 million d'habitants. Le territoire est découpé en 14 circonscriptions. Celle de Lyon-Ouest englobe les 5e et 9e arrondissements de la ville. 

A l'issue du premier tour, les listes menées par la LR Véronique Sarselli, alliée à Jean-Michel Aulas, ont gagné quatre des 14 circonscriptions et sont arrivées en tête dans cinq autres. A Lyon-Ouest, leur liste a recueilli 41,19% des voix, suivi de la liste d'union de la gauche de la majorité sortante (30,59%) et celle de LFI (10,85%).

Le PCF retire son soutien au candidat LFI d'Argenteuil, condamné pour violences conjugales

Le Parti communiste a annoncé vendredi, comme l'ont déjà fait le Parti socialiste et les Ecologistes, "retirer son soutien" au candidat LFI à Argenteuil (Val-d'Oise), Yassin Zeghli, après les révélations dans la presse d'une condamnation en 2023 pour violences conjugales.

Arrivé deuxième derrière le maire sortant LR Georges Mothron (37,7%), M. Zeghli avait recueilli 26,53% des voix, devant deux autres listes de gauche, celle de Philippe Doucet (divers gauche, 13%) et celle de Nicolas Bougeard (PS, 12,54%).

Il avait alors "constitué une liste de rassemblement" de la gauche pour battre au second tour le maire sortant. Mais dans la semaine, Le Figaro a révélé qu'il avait été condamné le 13 janvier 2023 à quatre mois de prison avec sursis pour des faits de violences conjugales commis en 2018.

Depuis ces révélations, le PS et les Ecologistes ont annoncé retirer leur soutien à Yassin Zeghli, par ailleurs collaborateur parlementaire du député et cadre LFI Paul Vannier. Dans un communiqué, M. Zeghli a reconnu avoir été condamné en 2023 "suite à une altercation intervenue il y a huit ans".

Nantes : la permanence de campagne du candidat LR Foulques Chombart de Lauwe vandalisée, des militants menacés

La permanence de campagne du candidat LR Foulques Chombart de Lauwe pour les municipales, située rue Contrescarpe à Nantes (Loire-Atlantique), a été vandalisée par des individus cagoulés ce jeudi soir.

Notre article ICI

Le Crif à Lyon appelle à voter contre LFI alliée au maire écologiste

Le Conseil représentatif des institutions juives de France (Crif) en région Auvergne-Rhône-Alpes a appelé vendredi à voter à Lyon dimanche contre LFI et la "fusion de la honte" des listes du maire écologiste Grégory Doucet et des Insoumis.

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Franck Allisio (RN) : «Marseille a été abandonnée par la gauche et l'extrême gauche»
Déclaration
Municipales à Paris : Sarah Knafo accuse Edouard Philippe d'avoir "mis son veto" à une alliance avec Rachida Dati

Sarah Knafo, ex-candidate d'extrême droite à la mairie de Paris, a indiqué vendredi sur BFMTV avoir échangé lundi, à la veille de son désistement, avec Rachida Dati, qui lui a affirmé qu'Edouard Philippe avait mis son "veto" à une alliance. 

"J'ai eu Madame Dati au téléphone. Elle m'a dit "c'est Edouard Philippe qui pose un veto"" à une alliance avec la candidate de la droite et du centre que l'eurodéputée aurait voulue au nom de "l'union des droites", à la veille de son désistement, a dit Sarah Knafo (10,4% au premier tour).

Déclaration
Municipales à Paris : Emmanuel Grégoire accuse Rachida Dati d'être la «candidate de l'extrême droite»

Le candidat de la gauche hors LFI à la mairie de Paris Emmanuel Grégoire a accusé vendredi au dernier jour de la campagne sa rivale de droite, Rachida Dati, d'être "devenue la candidate de l'extrême droite" depuis le retrait de Sarah Knafo. 

"Rachida Dati est devenue la candidate de l'extrême droite. L'extrême droite a trouvé sa candidate à Paris", a insisté le député socialiste à deux jours du second tour, affirmant que "l'alternance soutenue par le RN, c'est une capitulation morale".

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Jordan Bardella : «La gauche, alliée à l'extrême gauche, représente un danger pour la démocratie»
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Jordan Bardella appelle les Français à voter au second tour, dimanche
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Le président du RN sera l'invité de Laurence Ferrari à partir de 8h10. 

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