L'ex-ministre macroniste Clément Beaune, ancien numéro 3 de la liste de Pierre-Bournazel qui a noué une alliance avec Rachida Dati pour le second tour des municipales à Paris, a annoncé vendredi qu'il voterait pour Emmanuel Grégoire, candidat de la gauche unie hors LFI.
"En cohérence avec le refus de fusionner avec la liste de Rachida Dati (dans le XIe arrondissement où il est candidat, ndlr), je voterai ce dimanche pour Emmanuel Grégoire. Je suis convaincu que ce sera le choix de nombreux électeurs du centre. Au second tour, on choisit l’essentiel. Et l’essentiel est toujours imparfait", écrit-il dans une tribune au Nouvel Obs.
Le maire écologiste de Lyon Grégory Doucet et son rival Jean-Michel Aulas, soutenu par la droite et le centre, obtiennent chacun 50% d'intentions de vote selon un sondage publié vendredi avant le second tour dimanche des élections municipales.
Ce sondage de l'institut OpinionWay pour LyonMag et Radio Espace a été réalisé du 17 au 20 mars sur un échantillon de 614 personnes inscrites sur les listes électorales à Lyon, soit après l'accord de "fusion technique" des listes de la France insoumise avec celles du maire.
Au premier tour, la liste d'"union de la gauche et des écologistes" de Gégory Doucet a obtenu 37,36% des suffrages contre 36,78% à celle de "Coeur Lyonnais" de Jean-Michel Aulas, devant la candidate LFI Anaïs Belouassa-Cherifi (10,41%).
Derrière ce trio figuraient le candidat UDR-RN Alexandre Dupalais (7,07%), Nathalie Perrin-Gilbert à la tête d'une liste de gauche soutenue par le PRG (3,64%) et le centriste Georges Képénékian (3,53%).
Dans un communiqué de presse publié ce vendredi, le parti Renaissance, qui a soutenu Pierre-Yves Bournazel au premier tour des élections municipales à Paris, a appelé les Parisiens à voter pour Rachida Dati au second tour, après la fusion de leur liste.
Renaissance s’engage pour offrir à Paris l’alternance dont elle a tant besoin. pic.twitter.com/aTnBHGzVGQ
— Renaissance (@Renaissance) March 20, 2026
«Les candidats Renaissance porteurs de nos valeurs et de nos projets figurent désormais» sur cette liste. «Ceux qui souhaitent l'alternance» doivent «se mobiliser dimanche», a conclu le parti présidentiel.
La France Insoumise a annoncé vendredi au dernier jour de la campagne électorale qu'elle retirait une de ses listes pour l'élection à la Métropole de Lyon, afin de tenter de battre la droite soutenue par Jean-Michel Aulas, bien placée après le premier tour.
"Nous allons retirer notre liste à Lyon-Ouest de manière à ce que M. Aulas soit battu dans cette circonscription, et que nous augmentions les chances les listes de gauche d'être majoritaires en siège dimanche", a expliqué le député LFI Gabriel Amard, lors d'un déplacement à Villeurbanne (Rhône) en compagnie du coordinateur national Manuel Bompard, pour soutenir les candidats au scrutin local.
Les habitats de Lyon et sa périphérie votent également pour la puissante Métropole de Lyon, la seule communauté d'agglomération élue au scrutin universel direct, qui englobe 58 communes et 1,4 million d'habitants. Le territoire est découpé en 14 circonscriptions. Celle de Lyon-Ouest englobe les 5e et 9e arrondissements de la ville.
A l'issue du premier tour, les listes menées par la LR Véronique Sarselli, alliée à Jean-Michel Aulas, ont gagné quatre des 14 circonscriptions et sont arrivées en tête dans cinq autres. A Lyon-Ouest, leur liste a recueilli 41,19% des voix, suivi de la liste d'union de la gauche de la majorité sortante (30,59%) et celle de LFI (10,85%).
Le Parti communiste a annoncé vendredi, comme l'ont déjà fait le Parti socialiste et les Ecologistes, "retirer son soutien" au candidat LFI à Argenteuil (Val-d'Oise), Yassin Zeghli, après les révélations dans la presse d'une condamnation en 2023 pour violences conjugales.
Arrivé deuxième derrière le maire sortant LR Georges Mothron (37,7%), M. Zeghli avait recueilli 26,53% des voix, devant deux autres listes de gauche, celle de Philippe Doucet (divers gauche, 13%) et celle de Nicolas Bougeard (PS, 12,54%).
Il avait alors "constitué une liste de rassemblement" de la gauche pour battre au second tour le maire sortant. Mais dans la semaine, Le Figaro a révélé qu'il avait été condamné le 13 janvier 2023 à quatre mois de prison avec sursis pour des faits de violences conjugales commis en 2018.
Depuis ces révélations, le PS et les Ecologistes ont annoncé retirer leur soutien à Yassin Zeghli, par ailleurs collaborateur parlementaire du député et cadre LFI Paul Vannier. Dans un communiqué, M. Zeghli a reconnu avoir été condamné en 2023 "suite à une altercation intervenue il y a huit ans".
La permanence de campagne du candidat LR Foulques Chombart de Lauwe pour les municipales, située rue Contrescarpe à Nantes (Loire-Atlantique), a été vandalisée par des individus cagoulés ce jeudi soir.
Le Conseil représentatif des institutions juives de France (Crif) en région Auvergne-Rhône-Alpes a appelé vendredi à voter à Lyon dimanche contre LFI et la "fusion de la honte" des listes du maire écologiste Grégory Doucet et des Insoumis.
Le candidat à la mairie de Marseille Franck Allisio en direct : «Ce sont ces points de deal, ces gens qui se piquent au crack devant les enfants, devant les Marseillais, que l'on veut combattre» dans #HDPros
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— CNEWS (@CNEWS) March 20, 2026
Sarah Knafo, ex-candidate d'extrême droite à la mairie de Paris, a indiqué vendredi sur BFMTV avoir échangé lundi, à la veille de son désistement, avec Rachida Dati, qui lui a affirmé qu'Edouard Philippe avait mis son "veto" à une alliance.
"J'ai eu Madame Dati au téléphone. Elle m'a dit "c'est Edouard Philippe qui pose un veto"" à une alliance avec la candidate de la droite et du centre que l'eurodéputée aurait voulue au nom de "l'union des droites", à la veille de son désistement, a dit Sarah Knafo (10,4% au premier tour).
Le candidat de la gauche hors LFI à la mairie de Paris Emmanuel Grégoire a accusé vendredi au dernier jour de la campagne sa rivale de droite, Rachida Dati, d'être "devenue la candidate de l'extrême droite" depuis le retrait de Sarah Knafo.
"Rachida Dati est devenue la candidate de l'extrême droite. L'extrême droite a trouvé sa candidate à Paris", a insisté le député socialiste à deux jours du second tour, affirmant que "l'alternance soutenue par le RN, c'est une capitulation morale".
Le président du RN sera l'invité de Laurence Ferrari à partir de 8h10.