Le maire écologiste de Lyon Grégory Doucet et son rival Jean-Michel Aulas, soutenu par la droite et le centre, obtiennent chacun 50% d'intentions de vote selon un sondage publié vendredi avant le second tour dimanche des élections municipales.

Ce sondage de l'institut OpinionWay pour LyonMag et Radio Espace a été réalisé du 17 au 20 mars sur un échantillon de 614 personnes inscrites sur les listes électorales à Lyon, soit après l'accord de "fusion technique" des listes de la France insoumise avec celles du maire.

Au premier tour, la liste d'"union de la gauche et des écologistes" de Gégory Doucet a obtenu 37,36% des suffrages contre 36,78% à celle de "Coeur Lyonnais" de Jean-Michel Aulas, devant la candidate LFI Anaïs Belouassa-Cherifi (10,41%).

Derrière ce trio figuraient le candidat UDR-RN Alexandre Dupalais (7,07%), Nathalie Perrin-Gilbert à la tête d'une liste de gauche soutenue par le PRG (3,64%) et le centriste Georges Képénékian (3,53%).