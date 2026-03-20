Municipales 2026 : François Hollande tape sur Olivier Faure qui n'a pas «clairement posé les règles» des alliances PS-LFI

Dans un entretien, l’ancien président François Hollande a regretté la stratégie du Parti socialiste et le fait que son Premier secrétaire Olivier Faure n’ait pas «clairement posé» de règles vis-à-vis des alliances avec LFI.

Des désaccords de méthode entre deux cadres du PS. Dans une interview accordée à L’Opinion ce jeudi, l’ancien président socialiste François Hollande a déploré que le patron de son parti Olivier Faure n'ait pas «clairement posé» de règles pour encadrer les accords noués par les candidats PS, notamment avec La France insoumise, en vue du second tour des municipales.

Après le premier tour du scrutin, «les acteurs locaux ont donc fait ce qu’ils pouvaient ou ce qu'ils pensaient devoir faire. Or, le rôle d’un parti n’est pas d’imposer une discipline de fer mais au moins de fixer un cadre et d’en débattre collectivement», a souligné l'ancien chef de l'Etat.

Un choix local qui divise

François Hollande a exprimé son désaccord avec le choix de la direction du PS de suspendre l'ancienne ministre socialiste Catherine Trautmann, en bonne position pour reconquérir Strasbourg, qui a conclu un accord avec un candidat Horizons. «Cette fusion correspond d’ailleurs à ce qu’était, autrefois, la majorité municipale de Roland Ries (l'ex-maire socialiste de la ville de 2008 à 2020). Elle doit avoir au contraire tout notre soutien», a-t-il insisté.

L'ex-chef de l'Etat, opposant d'Olivier Faure à qui il reproche les alliances avec LFI, a également donné rendez-vous «au lendemain des municipales», avec en ligne de mire la présidentielle de 2027, «viendra le moment de la clarification».