Municipales 2026 : «Olivier Faure est le fossoyeur de la gauche», assène la députée macroniste Prisca Thevenot

A quelques jours du second tour des élections municipales, la députée Ensemble pour la République Prisca Thevenot a pointé du doigt les accords entre certains candidats socialistes et ceux de La France insoumise.

Un bloc central qui ne digère pas le choix du PS. Ce vendredi, PriscaThevenot, députée Ensemble pour la République (EPR) des Hauts-de-Seine, a vivement critiqué les fusions de listes et les accords techniques entre les candidats socialistes et insoumis dans différentes communes, à l’occasion du second tour des élections municipales.

Invitée chez nos confrères de France 2, l’ancienne ministre a considéré que le Parti socialiste était «en train de se sacrifier» en s’alliant, dans certaines villes, avec La France insoumise. Cette dernière a par ailleurs qualifié son Premier secrétaire Olivier Faure de «fossoyeur de la gauche».

Pour rappel, le 15 mars dernier, soir du premier tour des élections municipales, le patron du parti à la rose a rejeté des «accords nationaux avec LFI», n’empêchant pas pour autant «les accords locaux». Des unions se sont ainsi réalisées dans de nombreuses communes, à l’image de Toulouse, Lyon, Nantes, Besançon, Grenoble, Clermont-Ferrand ou encore Limoges et Brest.

«Toutes les digues cèdent»

Ces alliances locales entre socialistes et insoumis ont suscité l’indignation de l’Etat-major de Renaissance. Mercredi, Gabriel Attal, secrétaire général du parti présidentiel, avait fustigé «la nouvelle ligne du Parti socialiste», selon lui, qui «prête allégeance à l’extrême gauche et exclut les grandes figures sociales-démocrates et pro-européennes lorsqu’elles s’allient avec le centre». «Tous les repères se brouillent, toutes les digues cèdent», a ajouté l’ancien Premier ministre.

Un sentiment partagé par le ministre de la Justice Gérald Darmanin qui s’est dit «terrifié» par les alliances entre le PS et La France insoumise.

Des règles imprécises pour François Hollande

Plusieurs têtes de listes socialistes qualifiées au second tour de ces élections municipales ont refusé de s’unir avec La France insoumise. C’est le cas notamment à Paris, Marseille, Rennes et Nancy.

Dans un entretien accordé à nos confrères de L’Opinion ce jeudi, l’ancien président socialiste François Hollande a déploré jeudi que le patron de son parti Olivier Faure n'ait pas «clairement posé» de règles pour encadrer les accords noués par les candidats PS, notamment avec La France insoumise, en vue du second tour des municipales.