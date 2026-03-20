Municipales 2026 : quels sont les 3 candidats à Strasbourg, théâtre d'une alliance inédite PS-Horizons ?

Si une grande partie des communes françaises a déjà son maire d’élu grâce à la majorité, 1.580 communes sont concernées par le second tour et pourront élire leur futur édile ce week-end. A Strasbourg, les trois candidats en lice provoquent des remous à cause de la fusion de certaines listes…

Dernière ligne droite d'une campagne mouvementée. A l’issue du premier tour, de nombreux candidats ont décidé de s’allier afin de maximiser les chances de remporter leur mairie. A Strasbourg, quatre candidats s'étaient qualifiés. Ils ont surpris en annonçant des fusions de liste inédites. C’est le cas notamment de la socialiste Catherine Trautmann qui a choisi de s’allier avec Pierre Jakubowicz, candidat Horizons-Modem-Renaissance.

Catherine Trautmann

Ancienne maire de Strasbourg, Catherine Trautmann est ressortie en tête des suffrages lors du premier tour avec 25,9 % des voix. La femme politique de 75 ans, membre du Parti socialiste, n’a qu’une seule idée en tête : placer le quotidien des Strasbourgeois au centre de son programme. Elle évoque notamment son désir de rendre les transports en commun gratuits pour les plus de 65 ans et d’ériger une grande gare urbaine.

Pour mener à bien son projet, Catherine Trautmann a décidé de s’allier à Pierre Jakubowicz, candidat Horizons-Modem-Renaissance, qui n’avait récolté que 5 % des voix lors du premier tour. Les deux listes ont fusionné afin de récolter davantage de voix.

Pour Pierre Jakubowicz, travailler avec la socialiste n’a rien de nouveau, ni d’anodin. «Je sais la compétence de Catherine Trautmann, je sais sa solidité. Durant le mandat écoulé nous avons été amenés à travailler ensemble pour former un arc républicain», a-t-il assuré. De son côté, Catherine Trautmann a indiqué partager des «valeurs communes» avec son confrère du parti Horizons.

Jean-Philippe Vetter

De son côté, Jean-Philippe Vetter est arrivé deuxième au premier tour avec 24,2 % des voix. Talonnant de près la maire sortante, il s’inscrit dans la lignée des Républicains et a pour dessein d’investir dans les associations culturelles et sportives ou encore de restaurer des postes de maire de quartier.

Parmi les trois candidats en lice, Jean-Philippe Vetter est le seul à ne pas avoir eu recours à une fusion de liste. Ce dernier a affirmé ne pas en avoir besoin ; sa liste réunissant déjà des représentants du centre.

Jeanne Barseghian

Avec 19,7 % des suffrages, la maire sortante Jeanne Barseghian ferme la marche en se plaçant à la troisième position. Membre du parti Les Écologistes, elle place au cœur de son programme le respect de l’environnement et le prix des loyers «maîtrisé».

Pour le second tour, elle a décidé de s’allier avec Florian Kobryn, membre de LFI, qui avait récolté 12 % des voix. Les deux candidats ont assuré s’allier pour présenter «la vraie gauche unie pour Strasbourg», rapporte Le Point. Leur but est de mettre en avant l’union de la gauche afin de contrer les «forces réactionnaires et conservatrices», a indiqué Jeanne Barseghian.

Si ces deux alliances semblent faire des étincelles au sein du monde politique, il faudra attendre dimanche soir pour connaître le nom du candidat qui occupera le siège de maire de Strasbourg pour les six prochaines années.