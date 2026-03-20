Municipales 2026 : qui sont les 4 candidats au second tour à Lille, où va se jouer une quadrangulaire très attendue ?

Quatre candidats sont en lice pour le second tour des municipales à Lille. L’alliance entre socialistes et écologistes placerait le maire sortant en tête, face à une candidate LFI en embuscade et deux autres listes qualifiées.

À Lille, quatre listes sont qualifiées pour le second tour des municipales dimanche. Mais l’équation a été profondément modifiée par une alliance décisive… et déjà contestée.

Après un premier tour marqué par une participation autour de 52% et une forte dispersion des voix, ces listes ont donc franchi le seuil nécessaire pour se maintenir au second tour dans la capitale des Flandres.

Arnaud Deslandes (PS): 26,26%

Arrivé en tête au premier tour avec 26,26%, le maire sortant socialiste Arnaud Deslandes a rapidement sécurisé un accord avec les écologistes de Stéphane Baly (17,75%).

Après des négociations décrites comme «ardues» et parfois tendues, les deux camps ont scellé une fusion. Les écologistes ont obtenu plusieurs engagements programmatiques, notamment un grand parc à Saint-Sauveur, un plan vélo ou encore l’extension de la piétonnisation, ainsi que le poste symbolique de premier adjoint.

Cette alliance place le bloc PS-écologistes en position de favori… malgré des tensions internes, y compris chez les Verts, souligne la Voix du Nord.

Lahouaria Addouche (LFI) : 23,36%

Derrière, la candidate LFI Lahouaria Addouche a créé la surprise avec 23,36%, à seulement 1.872 voix du maire sortant.

De gauche à droite : Lahouaria Addouche, Arnaud Deslandes, Violette Spillebout et Matthieu Vallet (AFP)

Elle espérait une alliance avec les écologistes, proposant un accord «à 50/50», qui a été refusé par Stéphane Baly. Depuis, LFI dénonce un choix politique qui «piétine le vote populaire».

Restée seule, elle dispose de peu de réserves de voix. Sa dynamique repose désormais sur la mobilisation des abstentionnistes et des déçus de l’accord PS-écologistes, un pari qui pourrait sembler risqué.

Violette Spillebout (bloc central) : 11,14%

La candidate du centre, Violette Spillebout, franchit la barre des 10% et se maintient au second tour.

Dans une ville historiquement à gauche, elle espère tirer profit de la division du camp progressiste pour exister dans ce scrutin. Sa marge reste toutefois étroite.

Matthieu Valet (RN) : 10,92%

Autre présence notable, celle de Matthieu Valet, qui permet au Rassemblement national de faire son retour au second tour à Lille, six ans après son absence.

Là aussi, la liste dépasse les 10%, dans un contexte de forte dispersion des voix.

Dans ce contexte, l’issue du scrutin dépendra en grande partie de la mobilisation et des reports de voix, notamment chez les abstentionnistes et les électeurs des listes éliminées. Si l’alliance PS-écologistes conserve une avance, la fragmentation du vote à gauche et la présence de quatre listes maintiennent une légère incertitude à quelques jours du second tour.

Avec cette quadrangulaire, le bloc PS-écologistes part en tête. Mais l’accord conclu dans la douleur laisse des traces, y compris chez les écologistes.

Face à eux, une candidate LFI solide mais isolée, et deux listes capables de capter une partie de l’électorat. Le second tour reste donc ouvert, mais la dynamique semble désormais pencher du côté de l’alliance Deslandes-Baly.