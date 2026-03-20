Municipales 2026 : à quoi les Premiers ministres d'Emmanuel Macron peuvent-ils s'attendre pour le second tour ?

À la veille du second tour des élections municipales, plusieurs anciens Premiers ministres d’Emmanuel Macron sont en lice pour conquérir des villes ou intégrer un conseil municipal.

Des candidats scrutés de près. L’ancien Premier ministre dont la candidature aux municipales porte le plus d’enjeux est Édouard Philippe. Le Premier chef du gouvernement d’Emmanuel Macron a conditionné sa participation à l’élection présidentielle de 2027 à sa victoire dans son fief havrais. Élu maire de la ville pour la première fois en 2010, le président du parti Horizons a obtenu 43,76 % des suffrages au premier tour, arrivant en tête devant le candidat communiste et celui du Rassemblement national, arrivé en troisième position et qualifié pour le second tour.

C’est donc une triangulaire qui se tiendra ce dimanche et qui devra décider du sort d’Édouard Philippe. Avec ses dix points d’avance sur son premier concurrent, la victoire semble être à sa portée, même si la présence du RN laisse planer une part d’incertitude.

François Bayrou en ballotage favorable

À Pau, François Bayrou se retrouve dans une situation comparable. Le chef du MoDem, qui avait échoué lors de son passage à Matignon, tente de briguer un troisième mandat à la tête de la cité paloise. Au premier tour, il est arrivé en tête avec 33,83 % des suffrages, devant la liste d’union de la gauche menée par Jérôme Marbot et celle du Rassemblement national, arrivée en troisième position. L’absence d’union entre la liste de gauche et celle de La France insoumise devrait lui permettre de conserver son fauteuil de maire.

Gabriel Attal et Sébastien Lecornu ont eux aussi participé à cette élection, sans toutefois être têtes de liste. L’actuel Premier ministre figurait en troisième position sur la liste de François Ouzilleau à Vernon, ville dont il fut l’éphémère maire entre 2014 et 2015. Sans suspense, sa liste a été élue dès le premier tour avec 59,54 % des voix. Gabriel Attal a également été réélu conseiller municipal dans la ville de Vanves, à la suite de la victoire du maire sortant Bernard Gauducheau.

Michel Barnier et Élisabeth Borne absent de l'élection

À Prades, ville dont Jean Castex a été maire, le scrutin pourrait basculer à gauche. Julien Audier-Soria, le candidat qu’il soutient, est arrivé en tête avec 46,58 % des voix, mais il est talonné par la liste d’Aude Vivès, créditée de 43,11 %. Le retrait de la liste écologiste et LFI, arrivée en troisième position avec 10,31 %, rend l’issue du second tour incertaine pour le candidat soutenu par Jean Castex.

Enfin, Michel Barnier, Premier ministre éphémère, et Élisabeth Borne, première cheffe du gouvernement lors du second mandat d’Emmanuel Macron, n’ont pas participé à cette élection. Aucun des deux n’a exercé de mandat de maire.