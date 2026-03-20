Porte-avions : propulsion, avions embarqués, vitesse... Quelles sont les différences entre le Charles-de-Gaulle et le France Libre ?

Attendu pour 2038 afin de remplacer le Charles-de-Gaulle, le nouveau porte-avions le «France Libre» coûtera la bagatelle de 10 milliards de dollars. Ce colosse des mers sera bien plus imposant que son prédécesseur.

Un mastodonte technologique. La France aura rendez-vous avec son histoire militaire en 2038 avec son nouveau porte-avions, le France Libre, qui devrait remplacer le Charles-de-Gaulle, en service depuis plus de 20 ans.

Baptisé ainsi par Emmanuel Macron ces derniers jours, ce navire nouvelle génération sera bien plus imposant que celui qui fait actuellement route en Méditerranée. Avec quasiment 50 mètres de plus que le Charles-de-Gaulle, le France Libre aura une longueur totale de 310 mètres, pour une largeur de 90 mètres, soit 25 unités de plus que son prédécesseur.

Une plus large capacité d’accueil

Si près de 2.000 marins pourront prendre place à bord de ce monstre des mers (contre 1.900 auparavant), c’est au niveau du pont que le France Libre se distingue le plus du Charles-de-Gaulle.

En effet, une trentaine d’avions de combat de nouvelle génération, deux avions de guet aérien (E-2D Hawkeye), six hélicoptères et de nombreux drones composeront le groupe aéroporté du France Libre sur un pont de 17.000 mètres carrés, soit 5.000 mètres carrés de plus que le Charles-de-Gaulle.

Un bijou technologique

Même s’il garde la même vitesse maximum que le Charles-de-Gaulle (27 noeuds, soit 50 km/h), le France Libre sera mieux équipé en termes d’énergie et de propulsion. Deux chaufferies nucléaires, deux groupes conversions d’énergie et trois lignes d’arbres et hélices permettront aux 78.000 tonnes de naviguer sur l’eau, contre deux chaufferies nucléaires et «seulement» deux lignes d’arbres auparavant.

Ce coût de 10 milliards d’euros pour le France Libre s’explique aussi par la technologie qui sera présente à bord, comme le EMALS (système électromagnétique qui permet le catapultage des aéronefs), des missiles Aster à lancement vertical ou encore un radar Sea Fire de Thales.