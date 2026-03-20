Triple meurtre à Angers en 2022 : l'accusé, un ex-réfugié soudanais, condamné à la réclusion criminelle à perpétuité

Un ex-réfugié soudanais a été condamné ce vendredi à la réclusion criminelle à perpétuité par la cour d’assises du Maine-et-Loire pour avoir tué trois adolescents en juillet 2022 à Angers.

Une peine maximale. Al Khawad Al Zine Sulaymane, un ex-réfugié soudanais, a été condamné ce vendredi à la réclusion criminelle à perpétuité après avoir assassiné trois jeunes hommes de 16, 18 et 20 ans à Angers à l’été 2022.

À l’annonce du verdict, l’accusé n’a pas montré la moindre réaction dans le box. Il avait simplement déclaré en arabe (et dont le propos a été traduit par un interprète), avant que les jurés ne partent délibérer, ne pas savoir pourquoi il avait fait ça. «Je ne me le pardonnerai jamais, Dieu ne me le pardonnera jamais», avait-il ajouté.

L’avocate générale avait requis cette peine maximale, estimant que le mis en cause avait «littéralement exécuté ces trois jeunes gens et tenté d’en tuer trois autres» de «manière préméditée».

Un «tueur» qui a «appris à tuer»

Les faits se sont déroulés dans la nuit du 15 au 16 juillet 2022 en bord de Maine, à Angers. Al Khawad Al Zine Sulaymane, fortement alcoolisé, importune des passants et commence à agresser sexuellement des jeunes filles en leur touchant les fesses.

Plusieurs garçons sont venus prendre la défense des filles et une bagarre a éclaté. Après l'intervention des pompiers et des policiers, le Soudanais n’avait pas été arrêté. Il est rentré chez lui en voiture et est revenu une heure plus tard avec un couteau de 20 cm, agressant et tuant trois jeunes hommes âgés de 16, 18 et 20 ans.

L’avocate générale a déploré l’absence d'interpellation. «On n’a pas besoin d’une plainte pour interpeller un individu», a-t-elle déclaré. «Il n'y a que des zones vitales qui ont été touchées. Ces victimes se sont vidées de leur sang en quelques instants», a-t-elle relevé. «Le déroulement des faits relève d’une logique guerrière. C’est un tueur, il a appris à tuer».

Si dans son verdict la Cour a reconnu une altération de son discernement au moment des crimes, elle a en revanche exclu une diminution de la peine, condamnant ainsi l'accusé à la peine maximale, avec une période de sûreté de 22 ans. M. Al Zine Sulaymane a décidé de faire appel, selon son avocate, Me Valérie Castel-Pagès, «non pas pour ajouter à la douleur des familles», «mais parce que la cour n'a pas retenu la diminution de peine à laquelle il avait le droit de prétendre du fait de son altération de discernement».