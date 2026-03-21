Hausse du prix des carburants : contrairement à la France, certains pays européens agissent face à la flambée des tarifs

Alors que le gouvernement français n'a toujours fait aucune annonce quant à un éventuel blocage des prix à la pompe, un certain nombre de pays européens ont de leur côté déjà pris des mesures.

A quand un blocage voire une baisse des prix à la pompe en France ? Une question qui devient pesante à l'heure où le gouvernement n'annonce toujours aucune mesure de protection et se refuse notamment à baisser la TVA, reconnaissant même son impréparation face à la flambée des prix : «Ça s'est envolé bien au-delà de ce qu'on pensait. Je pense qu'il faut savoir dire, en politique, quand on s'est trompé», a notamment déclaré Maud Bregeon, ministre déléguée chargée de l'Énergie.

D'autres pays européens ont eux mis la main à la poche pour baisser les taxes. C'est le cas du Portugal, de la Serbie ou encore de l'Espagne. Sous l'impulsion du gouvernement de Pedro Sánchez, les autorités espagnoles ont promis de diminuer les prix jusqu'à 30 centimes d'euros soit environ 20 euros d'économie par plein pour une voiture moyenne. D'autres mesures pour soutenir la population ont été annoncées. En effet, le Premier ministre espagnol a également évoqué une baisse des impôts sur l'électricité de 60%, une suspension de l'impôt sur la production, ainsi qu'une baisse de la TVA sur l'électricité de 21% à 10%.

L'Italie, l'Allemagne et la Grèce agissent

En Italie, le gouvernement de Giorgia Meloni a fait passer un décret faisant baisser les prix à la pompe de 25 centimes d'euros par litre pendant 20 jours. Un dispositif qui attire de nombreux conducteurs français dans les stations essence italiennes et qui s'accompagne de mesures ciblées pour les professionnels avec un crédit d'impôt pour les transporteurs et les pêcheurs et la mise en place d'un mécanisme anti-spéculation pendant trois mois.

Outre-Rhin, nos voisins allemands ont décidé de débloquer une partie de leur réserve stratégique de pétrole à hauteur de 19 millions de barils, permettant ainsi une baisse des prix à l'entrée sur le marché.

Dans d'autres pays, les prix du carburant ont été plafonnés. C'est notamment le cas en Croatie et en Hongrie. Enfin, la Grèce a elle choisi d'agir en plafonnant jusqu'à fin juin les marges dégagées par les stations-service à 12 centimes d'euros par litre.

Certains pays frontaliers comme la Belgique ou le Luxembourg laissent les prix et les taxes s'envoler comme en France où le gouvernement demeure astreint à la discipline budgétaire.