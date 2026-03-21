MeTooEcole : pourquoi le phénomène liés aux violences sexuelles dans le milieu scolaire prend de l'ampleur

Le #MeTooEcole inquiète les parisiens dont certains enfants ont été victimes d'agressions sexuelles à l'école. À la veille du second tour des municipales, les parents espèrent que le sujet sera pris sérieusement par la nouvelle mairie.

C'est le scandale ressorti dans cet entre-deux-tours des municipales. Des agents du périscolaire parisiens sont soupçonnés de pédophilie et de maltraitance sur les enfants. Les parents se sont mobilisés à la veille du dernier vote des municipales.

Samedi, à l'Hôtel de Ville de Paris, une cinquantaine de parents et d'enfants étaient rassemblés cartables sur le dos et doudous en main pour protester contre les violences sexuelles dans le périscolaire. «On se rend compte que nos enfants ne sont pas en sécurité à l'école. On est scandalisés et très inquiets», confie Delphine, maman d'une petite fille de 5 ans, qu'elle a retirée du périscolaire il y a quelques semaines, car elle n'a plus «confiance» en les animateurs.

«Tous les jours, on nous rapporte de nouveaux faits gravissimes», dénonce Barka Zerouali, cofondatrice du collectif #MeTooEcole, alors que le secteur du périscolaire est en plein sous les feux des projecteurs depuis plusieurs mois à cause d'une série de signalements de violences et d'agressions sexuelles, notamment à Paris. «C'est lamentable qu'en France, en 2026, on n'arrive toujours pas à prévenir ces violences», déplore aussi Arnaud Gallais, président de l'association Mouv'enfants, et lui-même victime de viols dans son enfance.

encore trois interpellations ce vendredi

Malgré un plan de lutte contre les violences sexistes et sexuelles faites aux enfants dans les écoles annoncé par la Ville de Paris en fin d'année 2025. Vendredi, deux animateurs et le mari d'une institutrice ont été interpellés, pour des faits d'agressions sexuelles commis sur 12 enfants, âgés de 3 à 9 ans, dans trois écoles parisiennes. Ces interpellations mettent en lumière les failles du recrutement et du manque de rigueur de la part de la mairie.

À Paris, la question des violences sexuelles dans le périscolaire a occupé une large place dans la course à la mairie. «On est là, à l'aube des élections municipales, pour dire que ça suffit. Nos enfants n'ont pas à porter ce poids. [...] À celui ou celle qui sera élu maire de Paris, [...] nous serons là pour vérifier que les actes ont suivi les paroles», a promis Barka Zerouali.

La protection dans le périscolaire doit devenir une priorité pour que «plus jamais, un enfant ait à revivre, ce que certains des nôtres ont vécu», assure-t-elle.