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En directMunicipales 2026 : le second tour se tiendra dans 1.580 communes ce dimanche

[Ed JONES / AFP]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le
La campagne des municipales connaît un court répit ce samedi pour la traditionnelle période de réserve à la veille du second tour, le ballet d'alliances et de désistements ayant dessiné des batailles à suspense dans la plupart des grandes villes. Suivez notre direct.
Aux municipales, jour de trêve avant un second tour à suspense

Les Français ne retourneront pas tous aux urnes ce dimanche. Ce deuxième round n'est organisé que dans près de 1.600 communes et secteurs, soit une fraction des quelque 35.000 que compte le pays.

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