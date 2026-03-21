Municipales 2026 : peut-on voter si on est de nationalité étrangère ?

Alors que le second tour des élections municipales se déroule ce dimanche 22 mars, certains étrangers ont le droit de participer au scrutin, mais pas tous.

Une exception européenne. Ce dimanche 22 mars, les habitants de 1.580 communes et secteurs doivent se rendre aux urnes dans le cadre du second tour des élections municipales. Dans ce contexte, une question se pose : les personnes de nationalité étrangère ont-elles le droit de voter ?

La réponse est oui, mais pas tout le monde. En effet, une condition majeure s’impose pour pouvoir participer au scrutin : il faut posséder la nationalité de l’un des 27 pays membres de l’Union européenne. Ainsi, les ressortissants membres d’un pays de l’UE peuvent voter aux élections locales et européennes au titre de la citoyenneté européenne, créée lors du traité de Maastricht en 1992.

L’article 88-3 de la Constitution, modifié par la loi constitutionnelle du 27 juillet 1993, dispose que «sous réserve de réciprocité et selon les modalités prévues par le Traité sur l'Union européenne signé le 7 février 1992, le droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales peut être accordé aux seuls citoyens de l'Union résidant en France. Ces citoyens ne peuvent exercer les fonctions de maire ou d'adjoint ni participer à la désignation des électeurs sénatoriaux et à l'élection des sénateurs».

D’autres conditions s’imposent également. Les personnes concernées doivent être âgées d’au moins 18 ans au premier tour, jouir de leurs droits civils et politiques tant en France que dans leur pays d’origine, résider dans l’Hexagone de manière effective et être inscrite sur une liste électorale complémentaire spécifique à leur commune de résidence.

Hormis l’exception européenne, les étrangers non-communautaires n’ont pas le droit de participer au scrutin car, tout simplement, le droit de vote en France est lié à la nationalité française.