Municipales 2026 : quelles sont les règles en cas d’égalité parfaite au second tour ?

Alors que les listes de 14 candidats aux élections municipales se sont retrouvés à égalité parfaite lors du second tour du scrutin, que prévoit le code électoral dans ce type de configuration ?

Un match nul auquel il faut bien trouver une solution. Ce dimanche, les électeurs français étaient de nouveau invités à se rendre aux urnes, à l’occasion du second tour des élections municipales. Selon les données du ministère de l’Intérieur, ce scrutin concernait 1.555 communes, 96% des villes de France ayant déjà élu leur maire. Et, selon la même source, deux listes sont arrivées en tête avec une égalité parfaite des votes dans sept petites communes.

Au premier tour, 40 communes avaient été incapables de départager les candidats, en raison d’une égalité parfaite. Ce fut notamment le cas à Montbrun-les-Bains, dans la Drôme, où les deux listes ont chacune obtenue 159 voix, ou encore à Poligné, en Ille-et-Vilaine, avec 352 voix partout. Dans la Meuse, trois communes ont été concernées par une égalité, un record en France. Des situations qui ont conduit à l’organisation d’un second tour ce dimanche 22 mars.

Sept communes concernées

Lors du deuxième tour, les communes de Val-de-Scie (Seine-Maritime), Trémouille-Saint-Loup (Puy-de-Dôme), Plousane (Côtes-d'Armor), Barzan (Charente-Maritime), Versigny (Aisne), Romazières (Charente-Maritime), Seignalens (Aude) n'ont pas réussi à départager les candidats arrivés en tête, qui ont récolté le même nombre de voix.

Cependant, le code électoral est très clair : aucun troisième tour n’est prévu dans pareilles dispositions. En effet, selon les textes officiels la victoire reviendra tout simplement à la liste dont les candidats ont la moyenne d'âge la plus élevée. Symbole de sagesse, ou privilège de l’âge.