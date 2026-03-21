Narcotrafic : plus de 13 tonnes de cocaïne découvertes à Dunkerque en février... L'année 2026 est marquée par des saisies record

Durant le mois de février 2026, plus de 13 tonnes de cocaïne ont été saisies à Dunkerque (Nord). Une quantité de stupéfiants énorme, qui suit les traces d'une année 2025 record.

Une année qui commence fort. Le 7 février dernier, les douanes ont retrouvé près de deux tonnes de cocaïne, sur le port de Dunkerque. Seulement cinq jours plus tard, les douaniers ont mis la main sur plus de huit tonnes de cocaïne dissimulées derrière des packs de boisson, dans le même port. La valeur de l'ensemble du butin était estimée à plus de 800 millions d'euros.

Au total, rien que sur le mois de février 2026, 13 tonnes de cocaïne ont été saisies dans ce port du nord de la France. De quoi faire réagir la directrice régionale des douanes à Dunkerque.

«On est toujours surpris par ces quantités. Des quantités aussi importantes, en une seule fois, c'est quand même relativement exceptionnel», avait déclaré Frédérique Durand à l'AFP.

Une quantitée record de drogue interceptée en 2025

Ces impressionnantes saisies sont intervenues après une année 2025 marquée par des quantités record de drogue interceptées. Selon le ministère de l'Intérieur, près de 84 tonnes de cocaïne (+ 58 % sur un an) et 127 tonnes de cannabis (+ 26 % sur un an) ont été saisies.

Et si en ce début d'année, Dunkerque a été plusieurs fois citée, l'année précédente, la cité phocéenne avait aussi fait parler d'elle. En effet, les réseaux ont tenté de s'implanter dans les logements sociaux. Au total, 200 locataires ont été expulsés en France en 2025, pour des liens avec le trafic, dont 32 à Marseille.

Au-delà de ces logements sociaux, les commerces, utilisés pour stocker ou vendre de la drogue, sont également dans le viseur du ministère de l'Intérieur et sa lutte contre le narcotrafic. L'année dernière, 120 fermetures administratives ont été prononcées au niveau national, 35 à Marseille.

Et malgré ces saisies records, la production mondiale de stupéfiants a continué d'augmenter et les prix de chuter.