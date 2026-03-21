Quel est ce nouvel épisode de pollution de l'air attendu en France dans les prochains jours ?

Dans les prochains jours, plusieurs pays d'Europe de l'Ouest, dont la France, vont connaître un nouvel épisode de pollution de l'air, selon le service de surveillance de l'atmosphère de Copernicus.

Les particules fines s'invitent dans plusieurs pays européens dans les prochains jours. L'Allemagne, les Pays-Bas, la Belgique, l'Irlande, le Royaume-Uni, ou encore la France vont connaître un épisode «notable» de pollution de l'air aux particules fines (PM 2,5).

Ces particules sont notamment issues de l'agriculture. Les exploitants agricoles sont en période d'épandage d'engrais, qui est une source d'émission d'ammoniac, un gaz irritant, précurseur de particules fines.

«Bien qu'il s'agisse d'un cas habituel au printemps, cela représente une situation notable occasionnée par des particules fines provenant de sources multiples et en particulier de l'agriculture», souligne dans un communiqué le service de surveillance de l'atmosphère de Copernicus.

40.000 morts prématurées par an

La qualité de l'air va également pâtir de l'augmentation des pollens de bouleaux et d'aulnes.

La fédération des Associations agréées de surveillance de la qualité de l'air (AASQA) Atmo, alerte sur un épisode de pollution dès ce vendredi et samedi en Normandie : «L'indice de la qualité de l'air pourrait être dégradé à mauvais sur une grande partie de la Normandie en raison de l'accumulation de particules.»

Selon Santé publique France, la pollution atmosphérique «induit des effets au niveau respiratoire et cardiovasculaire pouvant conduire à un décès prématuré». Elle cause pas moins de 40.000 morts prématurées chaque année en France.

Une étude publiée en janvier 2025 par Santé publique France démontre qu'une exposition à long terme à la pollution atmosphérique entraîne, de surcroît, un «ardeau considérable», tant sanitaire qu'économique.

Elle pourrait causer des cancers du poumon, de l'asthme, des pneumopathies et d'autres infections aiguës des voies respiratoires inférieures (grippe exclue), ainsi que des AVC, des infarctus, la BPCO, l'hypertension ou encore le diabète de type 2.