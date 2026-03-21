Qui est sœur Mary Lembo, honorée par la France pour sa lutte contre les violences subies par les religieuses en Afrique ?

Mary Lembo a reçu les insignes de chevalière de l’ordre national de la Légion d’honneur, le 20 mars 2026, à la Villa Bonaparte à Rome. Cette religieuse catholique togolaise s’est illustrée pour son engagement contre les violences subies par les religieuses en Afrique.

Briser les tabous. La religieuse catholique togolaise Mary Lembo a reçu une légion d’honneur pour sa lutte contre les abus sexuels commis par des prêtres sur des religieuses en Afrique subsaharienne. Par cette distinction, la France a rendu hommage à l’engagement de cette docteure en psychologie. Durant la cérémonie de remise des insignes, le Chargé d’affaires de France près le Saint-Siège, Marcel Escure a rendu hommage au courage de sœur Mary Lembo. Il a aussi reconnu sa contribution à la promotion de la francophonie dans les universités pontificales romaines.

Sœur Mary Lembo, qui est actuellement enseignante à l’Université Grégorienne, a entrepris en 2014 ses recherches sur le phénomène des abus sexuels commis par le clergé africain sur des religieuses. Malgré ses «doutes» et ses «peurs» d’affronter cette réalité couverte par l’omerta sur le continent africain – comme elle l’a confié lors de la remise des insignes – la psychothérapeute a pu rassembler patiemment les témoignages de neuf femmes victimes dans cinq pays.

Déjà lauréate du Prix Henri de Lubac

Ses travaux pionniers s’intitulent «Relations pastorales matures et saines : Maturité affective et sexuelle pour une collaboration entre prêtres et femmes consacrées, témoignage pour le règne de Dieu». Preuve de la difficulté de la tâche : les participantes ont dû être anonymisées pour la publication de la thèse en 2019.

Vendredi soir, la religieuse membre de la congrégation de Sainte-Catherine d’Alexandrie a remercié ces «survivantes» d’avoir osé parler malgré les «représailles» et la «stigmatisation». Dans son discours, elle a aussi dénoncé les comportements des prêtres «qui se servent de leur autorité pour […] enfouir, créer la confusion, […] imposer des contraintes sexuelles».

En 2021 déjà, le jury du Prix Henri de Lubac – autre récompense accordée par l’ambassade de France près le Saint-Siège – avait attribué une mention spéciale à Mary Lembo pour sa thèse.