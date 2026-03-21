«Trop polluant» : une action militante contre Tomorrowland Winter à l’Alpe d’Huez

Une quarantaine de cyclistes ont gravi l’Alpe d’Huez ce samedi 21 mars pour dénoncer l’impact environnemental du festival Tomorrowland Winter. Les opposants pointent une empreinte carbone élevée, tandis que les organisateurs assurent chercher à réduire leur impact.

Un festival qui dérange. Une quarantaine de personnes ont gravi samedi l’Alpe d’Huez à vélo pour dénoncer l’organisation du «Tomorrowland Winter», déclinaison hivernale du célèbre festival belge de musique électronique, qu’elles jugent trop «polluant».

«Des subventions pour leur pollution»

Partis peu après 10 heures ce samedi, les manifestants, certains déguisés ou vêtus de tenues fluorescentes, brandissaient des pancartes telles que «Stop Tomorrowland» ou «Des subventions pour leur pollution».

«En sept jours de festival, c'est l'équivalent de l'empreinte carbone de tous les habitants de l'Alpe d'Huez sur un an», a affirmé Frédéric, l’un des organisateurs et membre de l’association «Scientifiques en rébellion».

Selon les organisateurs, plus de 22.000 festivaliers sont attendus jusqu’au 28 mars à environ 2.000 mètres d’altitude, dont une part importante d’internationaux, parmi lesquels 18 % d’Américains. La programmation rassemble plus de 150 artistes, dont le DJ grec Steve Angello ainsi que les Belges Charlotte de Witte et Lost Frequencies.

Une «chose aberrante pour nos montagnes»

Installé à proximité du Parc naturel des Écrins, l’événement se déploie sur plusieurs scènes en altitude, dont l’une est couverte et chauffée. Le pass festival, proposé entre 125 et 1.095 euros, inclut également un forfait de ski. Pour Yvan, venu de Vénosc, à 25 kilomètres de la station, il s’agit d’une «chose aberrante pour nos montagnes».

De leur côté, les organisateurs assurent prendre en compte les critiques. «Nous comprenons qu’il y ait des opposants et des critiques. Nous essayons de trouver des solutions pour réduire notre impact sur l'environnement, en promouvant le train plutôt que l'avion et en utilisant plusieurs fois les décors», a déclaré à l’AFP Debby Wilmsen, porte-parole de Tomorrowland.

En 2025, deux associations avaient déjà déposé plainte pour nuisances sonores contre le festival.