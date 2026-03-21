Un barrage menace de céder à Hawaï, 5.500 personnes reçoivent l'ordre d'évacuer

Alors que le barrage de Wahiawa, situé dans le nord de l'île d'Oahu, est fragilisé par les fortes pluies qui se sont abattues sur la région, les autorités hawaïennes ont ordonné vendredi à quelque 5.500 personnes vivant à proximité d'évacuer la zone.

Au vu des récentes pluies qui se sont abattues sur la région, le doute planait. Mais vendredi, les autorités hawaïennes ont ordonné aux 5.500 personnes vivant à proximité d'un barrage sur l'île d'Oahu d'évacuer immédiatement la zone.

Situé dans le nord de l'île d'Oahu, la troisième plus grande île de l'archipel américain qui abrite la capitale Honolulu, le barrage de Wahiawa a «présenté un risque imminent de rupture», a averti le service local de gestion des urgences.

«Quittez immédiatement la zone en aval !», a ajouté le service, recommandant aux personnes de covoiturer pour fluidifier le trafic dense. Les habitants de la région ont été alertés par les sirènes d'urgence ainsi que par des messages téléphoniques, a précisé la mairie d'Honolulu.

Des centres mis en place pour les accueillir

«Nous avons des secouristes qui font du porte-à-porte», a précisé à l'AFP Ian Scheuring, directeur adjoint de la communication de la municipalité, avant d'ajouter : «La situation est très grave dans le centre et sur la côte nord d'Oahu».

Cinq centres ont été mis en place pour accueillir les personnes évacuées.

Et si le porte-parole a indiqué qu'aucun décès n'était à déplorer, il a néanmoins prévenu que les secours avaient reçu plusieurs appels d'urgence de personnes isolées par la montée des eaux et qui avaient dû être secourues.

La violence des pluies a emporté des véhicules et des habitations. Le gouverneur d'Hawaï, Josh Green, a déclaré qu'en raison de fortes pluies, le niveau de l'eau dans le réservoir avait atteint des niveaux dangereux, ce qui a conduit les autorités à déclencher l'alerte.

«La tempête est très violente en ce moment, en particulier dans le nord d'Oahu, et nous avons eu de fortes précipitations pendant la nuit, ainsi que de graves inondations dans plusieurs cas. De nombreuses personnes ont dû être évacuées», a déclaré M. Green sur les réseaux sociaux.

Les services météo prévoient de nouvelles précipitations jusqu'en fin de semaine. Une grande partie de Hawaï est en état d'alerte pour inondations, selon le Service météorologique national, qui a signalé des conditions particulièrement dangereuses dans le nord d'Oahu.