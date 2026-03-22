Après les municipales de 2026, quelles sont les prochaines élections en France et quand auront-elles lieu ?

Ce dimanche 22 mars, les Français se rendront aux urnes pour le second tour des élections municipales. Mais après ce scrutin, d’autres élections vont s’enchaîner dans les prochaines années.

Un enchaînement de scrutins pendant trois ans. Avec le second tour ce dimanche, les élections municipales 2026 prendront fin. Mais, après elles, les Français vont encore avoir à faire face à d’autres échéances électorales.

Sénatoriales en septembre 2026

Le premier scrutin qui suivra les élections municipales est celui des sénatoriales, qui doivent avoir lieu au mois de septembre 2026. Ces dernières, intimement liées aux élections municipales, doivent permettre de renouveler la moitié des sièges de sénateurs, c’est-à-dire 178 sénateurs.

Cette élection est un scrutin indirect dont le vote est confié à un collège de grands électeurs, formé à 95% par les maires et les conseillers municipaux.

Présidentielle en avril-mai 2027

C’est une échéance électorale qui est déjà dans toutes les bouches : l’élection présidentielle. Cette dernière doit se tenir en avril ou mai 2027. La date exacte doit être communiquée au moins dix semaines en amont aux électeurs.

Bien entendu, celle-ci est soumise à la condition que la présidence ne soit pas vacante d’ici à cette nouvelle élection.

Départementales et régionales en mars 2028

En mars 2028, les électeurs français vont faire face à un double scrutin : les élections régionales et départementales. La date précise de ces dernières doit être communiquée au moins six semaines en amont.

Pour les deux élections, le mandat est de six ans. Pour les élections régionales, il s’agit d’un scrutin de liste à deux tours. Pour les élections départementales, les électeurs votent dans le cadre des cantons et doivent élire un binôme (homme-femme).

Il est à noter que certaines collectivités territoriales ayant un statut particulier ne sont pas concernées par les élections départementales (la Ville de Paris, la Guyane, la Martinique, la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon et Wallis-et-Futuna).

Européennes en juin 2029

L’année 2029 sera marquée par deux élections. La première est celle des députés du Parlement européen. Tout comme les députés nationaux, ils sont élus pour une durée de cinq ans.

La date précise du scrutin doit être communiquée aux électeurs au moins sept semaines à l'avance. L’élection doit se tenir au mois de juin 2029.

Législatives en juin-juillet 2029

Initialement prévues en juin 2027, les élections législatives ont été décalées par la dissolution décidée par Emmanuel Macron le 9 juin 2024 au soir des élections européennes. Ainsi, l’Assemblée nationale a été dissoute et reformée, reportant à 2029 le prochain scrutin.

Toutefois, le prochain président de la République pourrait décider dès son entrée à l’Élysée de dissoudre l’Assemblée nationale afin de tenter d’obtenir un Hémicycle qui lui soit plus favorable.

Sénatoriales en septembre 2029

En septembre 2029, la seconde partie du Sénat doit être renouvelée. Pour ce scrutin indirect, 170 sénateurs doivent être élus par les grands électeurs.