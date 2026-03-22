Cabillaud, lotte, sole… Le prix de vos poissons préférés pourrait augmenter à cause de la guerre en Iran

Alors que les prix du carburant s’envolent avec le blocage du détroit d’Ormuz, les pêcheurs français tirent la sonnette d’alarme concernant l’explosion du coût du gasoil maritime, qui pourrait aussi se répercuter sur celui du poisson.

Des étals menacés ? Depuis le début de la guerre en Iran et avec le blocage du détroit d’Ormuz par lequel transite 20% du pétrole mondial, les pêcheurs français se retrouvent touchés de plein fouet par la crise.

Le gasoil maritime étant leur premier poste de dépense (entre 30 et 40% de leur frais, a rapporté Franceinfo), la hausse des prix pourraient éventuellement impacter ceux du poisson voire entraîner la disparition de certaines espèces dans les commerces.

Avant le début du conflit, le litre coûtait environ 60 centimes d’euros. Depuis le 27 février - les frappes ont eu lieu le lendemain -, le prix a bondit de 80% d’après l’Union des Armateurs à la Pêche de France (UAPF). Ainsi, le seuil ayant atteint les 1,10 euros le litre, la rentabilité des navires n’est plus assurée et certains pourraient être contraints de rester à quai.

Au prix du carburant, s’ajoutent ceux des salaires de l’équipage ou encore l’entretien du bateau, avec un impact direct sur la disponibilité du poisson et donc un prix en hausse.

Le poisson artisanal principalement visé

Les espèces préférées des Français (selon une étude de l’Ifop) comme le cabillaud, la lotte ou les coquilles Saint-Jacques seraient concernées par cette augmentation. Ces derniers pourraient même disparaître de certains commerces, d’autant plus que la pêche française représente 30% de l’offre d’après l’UAPF.

Mais les supermarchés devraient être moins impactés, car certains d’entre eux disposent de leur propre flotte comme Intermarché et Scapêche.

Ce vendredi, Maud Bregeon, porte-parole du gouvernement et ministre déléguée chargée de l'Énergie ainsi que Catherine Chabaud, ministre déléguée chargée de la mer et de la pêche ont reçu les représentants de la filière dans le cadre des conséquences du conflit sur leur secteur. Des réponses devraient leur être apportées ce lundi.