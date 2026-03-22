Futur porte-avions : pourquoi il faut dire «La France libre» et pas «Le France libre»

En annonçant le nom du futur porte-avions, Emmanuel Macron a réalisé une faute de français. L'Académie française n'a pas manqué de rappeler les règles en vigueur concernant les bâtiments militaires.

À peine annoncé, il fait déjà débat. En déplacement sur le site de Naval Groupe d'Indret, près de Nantes, mercredi 18 mars, Emmanuel Macron a officialisé le nom du futur porte-avions français attendu pour 2038.

«Notre nouveau porte-avions portera le nom de "France libre"» a-t-il déclaré, avant de conclure «Vive la République, vive la France, vive le "France libre"».

Des règles fixées par l'Imprimerie nationale

Les propos du chef de l'État n'ont pas manqué de faire réagir l'Académie française. «La tradition typographique dans la Marine nationale veut que l'article s'accorde avec le genre qui suit, donc on devrait dire la France libre.» Et de trancher, sans détour : «L'Académie française s'en remet aux règles typographiques de l'Imprimerie nationale».

Dans l'univers très codifié de la Marine, la nuance n'a en effet rien d'anecdotique. Contrairement à la marine marchande, où l'on dit «le Normandie» ou «le France», les bâtiments militaires obéissent à une autre logique : «l'article qui précède le nom propre français prend le genre de celui-ci». Une règle fixée noir sur blanc par le Lexique de l'Imprimerie nationale, et entérinée par des circulaires ministérielles dès 1934 et 1955.

Dans l'effet, l'usage est constant : les marins embarquent sur «la Somme» ou «la Jeanne d'Arc». En concluant son discours par «Vive la République, vive la France, vive le "France libre"», le chef de l'État s'est affranchi de cette rigueur.