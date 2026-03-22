Guerre en Iran : les Français se ruent sur les voitures électriques

En raison de la guerre en Iran, les carburants sont de plus en plus chers. Par conséquent, en France, les voitures hybrides séduisent davantage. Les constructeurs, mais également les vendeurs constatent une hausse des ventes.

Le groupe Renault a décidé de parier sur ses modèles électriques et hybrides d'ici à 2030, avec l'arrêt des ventes en Europe de voitures Renault uniquement à essence, et compte baisser nettement ses coûts et ses prix en Europe pour résister à la concurrence chinoise. «D'ici 2030, la marque Renault vise 100% de ventes électrifiées en Europe et 50% hors d'Europe», a déclaré le directeur général François Provost en présentant au Technocentre de Guyancourt son plan stratégique sur quatre ans.

Chez les petits commerçants automobiles, les véhicules hybrides sont également en vogue et c'est encore plus le cas depuis quelques jours et le début du conflit en Iran qui a fait grimper les prix des carburants.

La consommation d'un moteur électrique coûte moins cher qu'un moteur thermique

«Dans un véhicule hybride, on a la partie thermique et le moteur électrique qui va permettre d'aider le véhicule dans les phases de relance et d'économiser du carburant. Et on va avoir le cas d'un modèle 100% électrique où on voit que le moteur est plus simple, il n’y a qu’une seule technologie qui est sous le capot», a déclaré Arthur Sirgue, développeur commercial SN diffusion automobiles.

Au sein du parc automobile où il travaille, une centaine de voitures sont à vendre : 30% des modèles vendus sont hybrides et 20% sont électriques. En effet, la consommation d'un moteur électrique coûte cinq à sept fois moins cher qu'un moteur thermique.

«C'est quand même beaucoup plus facile à appréhender pour un particulier»

«On a des autonomies aujourd'hui qui vont jusqu'à 600 km et plus, donc c'est quand même beaucoup plus facile à appréhender pour un particulier et les freins qu'il y avait auparavant sur ce marché sont en train de sauter. L'avantage de l'électricité c'est surtout que nous savons la produire en France», a rapporté Didier Sirgue, président et fondateur de SN diffusion automobiles.

Avec des carburants autour de deux euros le litre, les automobilistes ont décidé de changer leur comportement. Ils veulent une voiture plus propre, plus économe. En février, au sein d’une société française, 55% des automobiles vendues étaient hybrides.

«La part de l'hybride a maintenant une grande place dans nos ventes, tout simplement parce qu'on maîtrise le coût, l'usage et les contraintes, contrairement aux véhicules électriques. Donc oui, nous vendons a aujourd'hui plus de voitures hybrides que de voitures électriques», a confié Nicolas Aissat Capitaine, responsable des ventes chez Debard Automobiles Albi.

Les automobilistes ont toujours modifié leurs habitudes à chaque augmentation à la pompe. Désormais, tous les constructeurs proposent des véhicules hybrides puisqu’ils restent moins chers à l'achat.