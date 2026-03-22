Météo : températures en chute libre, retour de la pluie... Quel temps fera-t-il la semaine prochaine ?

Pour la dernière semaine du mois de mars, la météo s'annonce ensoleillée dans un premier temps, avant de se dégrader au fil des jours. Dans la foulée, les températures devraient également chuter, passant même sous les normales de saison.

Les derniers giboulées de mars. Entre épisodes lumineux et pluvieux, la météo des prochains jours s'annonce changeante en France métropolitaine. Une constante devrait dominer cependant : une baisse importante des températures.

Un début de semaine radieux

En début de semaine, lundi 23 mars, les valeurs resteront douces, avec 16 °C à Paris, 15 °C à Marseille, Nice et Lille et même jusqu'à 18 °C, à Bordeaux.

La journée devrait être claire, un léger voile nuageux apparaissant dans le ciel au sein de la moitié nord de l'Hexagone, ne couvrant que partiellement un soleil dominant.

Lundi 23 mars @Météo-France

Mardi 24 mars, les températures grimperont même de plusieurs degrés, atteignant 19 °C à Bordeaux, 17 °C à Paris ou encore Perpignant, et 16 °C à Strasbourg et Rennes. Le soleil brillera à nouveau sur l'ensemble du territoire français.

Mardi 24 mars @Météo-France

A partir de mercredi 25 mars, un épisode pluvieux important touchera de nombreux départements, du nord au sud du pays. Le soleil continuera de faire son apparition, par intermittence, dans le sud-est, le centre et le quart nord-ouest.

Mercredi 25 mars @Météo-France

De leurs côtés, les températures vont connaître une nette baisse dans la moitié nord du pays, n'atteignant qu'une maximale journalière de 12 °C à Nantes et La Rochelle, 6 °C à Belfort ou encore 8 °C et 10 °C à Paris. Dans le sud, les températures resteront douces et oscilleront entre 16 et 18 °C.

Jeudi 26 mars, la tendance devrait se poursuivre, avec une alternance entre périodes ensoleillées et rapides averses, sur une majorité du territoire. Les températures diminueront encore légèrement.

Vendredi 27 mars, les valeurs se stabiliseront et les températures seront en chute même dans le sud du pays. La maximale de la journée sera de 13 °C à Nice et Ajaccio, tandis qu'on ne comptera que 1 °C à Bourg-Saint-Maurice, 4 °C à Belfort ou encore 5 °C à Chaumont.

Vendredi 27 mars @Météo-France

Pour le premier jour du week-end, samedi 28 mars, le soleil devrait réaliser une timide réincursion et les températures seront en légère hausse. Toutefois, les intempéries resteront omniprésentes sur tout le territoire.

Samedi 28 mars @Météo-France

Le ciel restera capricieux pour le dernier jour de la semaine, dimanche 29 mars, même si les températures resteront douces. Elles seront comprises entre 6 °C à Belfort et 14 °C à Nice, La Rochelle et Paris.

La semaine suivante, qui sera la première du mois d'avril, devrait être marquée par une légère hausse des températures.