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Municipales 2026 : dans cette ville normande deux listes sont à égalité parfaite, voici comment elles ont été départagées

Une telle égalité est rarissime mais prévue par le code électoral. [ROMEO BOETZLE / AFP]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Une égalité parfaite entre deux listes a été observée ce dimanche 22 mars au second tour des élections municipales dans une ville normande.

A Val-de-Scie, le résultat du second tour des municipales est plutôt inattendu. Ce dimanche 22 mars, à l'issue du scrutin, deux listes affichaient une égalité parfaite dans cette commune de Seine-Maritime, rapporte l'AFP. Un cas rarissime néanmoins prévu par le code électoral.

«À l'issue du recomptage des bulletins, la liste conduite par Christian Suronne, maire sortant, et la liste conduite par Adèle Bourgis sont arrivées à une égalité parfaite de 47,35%, avec 642 voix chacune», selon un communiqué de la préfecture de Seine-Maritime.

Au total, trois listes concouraient au deuxième tour des élections municipales de cette ville d'environ 2.500 habitants située au nord de Rouen. La troisième liste a recueilli 5,31%, avec 72 voix.

Le maire sortant favorisé

Dans une telle situation d'égalité, le code électoral prévoit que «la moitié des sièges à pourvoir sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d'âge la plus élevée».

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Après un calcul complexe, c'est la liste conduite par le maire sortant, Christian Suronne, qui a affiché la moyenne d'âge la plus élevée, à 57 ans contre 48 ans pour celle d'Adèle Bourgis. La première s'est vue attribuer 21 sièges et la seconde seulement six.

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