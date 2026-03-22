Municipales 2026 : derrière une forte abstention, le désintérêt croissant des jeunes pour les élections

Lors du premier tour des élections municipales, l’abstention était une nouvelle fois la grande gagnante. Par lassitude, désintérêt ou protestation, plus de la moitié des 18-34 ans ne se sont pas rendus aux urnes.

Ce dimanche 22 mars, les Français ont rendez-vous aux urnes pour le second tour des élections municipales. Malheureusement, si pour certains le vote est un devoir citoyen, d’autres, au contraire, préfèrent s’abstenir.

C’est notamment le cas chez les jeunes. Selon une étude, 56% des 18-24 ans et 60% des 25-34 ans ne se sont pas rendus aux urnes le 15 mars dernier, lors du premier tour des élections municipales.

«Ils proposent leurs programmes, mais moi ça ne me touche pas trop. Je ne travaille pas, je suis encore étudiant donc je ne vois pas trop la peine d’aller voter», explique un jeune homme au micro de CNews. «Aujourd’hui, on a beaucoup de démarches à faire pour pouvoir s’inscrire (sur les listes électorales). Ce n’est pas fait automatiquement, il faut parfois faire des dérogations. Enfin, ce n’est pas la chose la plus facile aujourd’hui», en estime un autre.

Cette situation est loin d’être nouvelle. En effet, lors des élections législatives anticipées de 2024, qui avaient pourtant généré un taux de participation historique, les 25-34 ans avaient déjà été les plus abstentionnistes avec près d'une personne sur deux qui n'était pas allée voter (49 %).

Même histoire lors des élections européennes de 2024, quelques semaines auparavant. D’après une étude Ipsos, 6 % des 18-24 ans et 65% des 25-34 ans ne s’étaient alors pas déplacés pour voter.

Le vote en ligne : la réponse à l’abstention ?

Face à ce constat, plusieurs pistes sont ainsi étudiées pour tenter de reformer le lien entre les jeunes et les urnes.

Parmi les pistes évoquées, une idée revient régulièrement : abaisser l’âge du droit de vote à 16 ans. Mais si les jeunes se désintéressent déjà de la politique, une telle mesure changera-t-elle réellement la donne ?

Si certains trentenaires, pourtant directement concernés par les politiques mises en place, s’en détournent, pourquoi des adolescents de 16 ans, encore, pour la plupart, à la charge de leurs parents, s’y intéresseraient-ils davantage ?

Un autre levier envisagé est d’adapter les modalités de vote aux usagers actuels. Voici quelques exemples de projets à l’étude : voter sur plusieurs jours, dans n’importe quel bureau ou même voter en ligne, comme ça peut être le cas en Suisse, en Estonie ou encore aux États-Unis, mais également en France.

En effet, rappelons que depuis 2012, les citoyens français résidant à l'étranger peuvent voter en ligne aux élections présidentielles. Alors, pourquoi ne pas étendre ce dispositif à tous les citoyens ?

« À partir du moment où vous étendez la temporalité du vote, vous offrez plus de possibilités pour vous rendre dans un bureau. Ensuite, il est clair que le vote électronique serait peut-être plus adapté à une clientèle plus jeune», explique ainsi Arnaud Benedetti, politologue, au micro de CNEWS.

Selon une étude du magazine L’Étudiant, 36% des jeunes seraient favorables au vote électronique.