Municipales 2026 : Édouard Philippe, réélu à la mairie du Havre, rempile pour un troisième mandat

Au Havre, l’actuel maire sortant, Edouard Philippe, remporte les élections avec 47,71% des voix, une nouvelle fois devant Jean-Paul Lecoq comme lors des élections de 2020. Le candidat UDR, Franck Keller, arrive quant à lui loin derrière les deux autres.

Le Havre reste fidèle à son maire. Selon les résultats définitifs du ministère de l’Intérieur, l'ancien Premier ministre, Édouard Philippe, a recueilli 47,71% des suffrages exprimés au second tour, devant le député communiste Jean-Paul Lecoq (41,17%), soutenu par le reste de la gauche, et le représentant de l'UDR et du Rassemblement national Franck Keller (11,12%).

«Les Havrais savent qu'il y a des raisons d'espérer quand tous ceux de bonne volonté se rassemblent dans un discours de vérité et qu'ils écartent les extrêmes et leur facilité», s’est réjoui Edouard Philippe, peu de temps après sa réélection devant ses partisans.

Au premier tour, le maire sortant de la cité portuaire avait déjà dominé le scrutin avec 43,76 %, laissant ses deux opposants politiques à 33,25% (Jean-Paul Lecoq) et à 15,30% (Franck Keller).

Une victoire pour les présidentielles de 2027

Maire depuis 2010 après la démission d’Antoine Rufenacht, puis élu au premier tour en 2014 avant de quitter temporairement son poste pour devenir Premier ministre au sein du gouvernement d’Emmanuel Macron, ce dernier avait été réélu en 2020. Lors de ce scrutin, le même face-à-face entre l’ancien Premier ministre et le candidat communiste avait eu lieu. Édouard Philippe avait alors obtenu 58,83 % des voix contre 41,16 % pour Jean-Paul Lecoq.

Edouard Philippe rempile donc pour un troisième mandat au Havre après avoir appelé à la «mobilisation» durant la semaine du premier tour alors qu’un sondage d’OpinionWay publié le 25 février le donnait perdant au second tour face à Jean-Paul Lecoq (42 contre 40%).

Par ailleurs ces élections municipales constituaient le premier test grandeur nature pour son parti Horizons, fondé en 2021. Edouard Philippe avait notamment fait de cette réélection une étape incontournable vers sa campagne présidentielle.

«Si je perds les élections municipales, je ne serai pas dans la meilleure des positions pour aborder la suite», avait expliqué auprès de Paris-Normandie l’ancien premier ministre qui avait officialisé sa candidature à l'élection présidentielle en septembre 2024.

«C’est la première fois depuis 1995 qu’un maire du Havre n’est pas réélu avec la majorité absolue», a néanmoins relevé son adversaire Jean-Paul Lecoq, avant d’ajouter en ironisant : «Reverra-t-on Édouard Philippe au Havre après son premier meeting de campagne pour la présidentielle de 2027 ?».