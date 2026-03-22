Municipales 2026 : Éric Ciotti élu à Nice, selon les premières estimations

Comme attendu, Éric Ciotti devrait être élu maire de Nice. Selon les premières estimations, le président UDR est en tête avec 45 % des voix devant Christian Estrosi et Juliette Chesnel le Roux.

Pas de miracle en vue pour Christian Estrosi. Éric Ciotti est en route pour devenir le nouveau maire de Nice (Alpes-Maritimes), à en croire les premières estimations à la sortie des urnes. Le président de l'Union des Droites pour la République a récolté 45 % des voix, ce qui le place devant Christian Estrosi et ses 39,5 %. Juliette Chesnel le Roux, candidate PS-PCF-Ecologistes, a quant à elle obtenu environ 15,5 % des voix selon cette estimation Ifop-Fiducial.

Éric Ciotti a réagi dans un premier temps sur ses réseaux sociaux : «Merci aux Niçois qui viennent de me donner une large victoire et de me porter à la mairie !», a-t-il posté sur son compte X.

Merci aux Niçois qui viennent de me donner une large victoire et de me porter à la mairie ! — Eric Ciotti (@eciotti) March 22, 2026

Lors de son discours, le nouveau maire de Nice s'est félicité de cette victoire : «Cela paraissait relever de l'ascension de l'Himalaya mais nous l'avons fait !», a-t-il dit.

Municipales 2026 : «Un résultat qui donne de la joie a une majorité de Niçois qui depuis des années espèrent ce changement. Cela paraissait relever de l'ascension de l'Himalaya mais nous l'avons fait !», se félicite Éric Ciotti, nouveau maire de Nice



Toute l'info est à retrouver… pic.twitter.com/3Y2iLDQXca — CNEWS (@CNEWS) March 22, 2026

Lors de l'entre-deux-tours, de nombreux observateurs ont reproché à Christian Estrosi, maire sortant Horizons de Nice, d'avoir tenté de gauchiser son image à la dernière minute pour s'attirer de nouveaux électeurs. Il s'est notamment posé en rassembleur contre ce qu'il a décrit comme «la menace d'un système d'ultra droite». Une tactique qui n'aura pas porté ses fruits.

Pour rappel, Juliette Chesnel le Roux avait refusé de se retirer au profit du maire sortant lors de l'entre-deux-tours estimant «qu'entre la droite traditionnelle qui se prétend gaulliste et l'extrême droite, les frontières ont été brouillées».