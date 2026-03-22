Municipales 2026 : Grâce à son alliance avec LFI, Johanna Rolland réélue à Nantes

Nantes devrait reste aux mains de la gauche. La maire sortante, Johanna Rolland, alliée avec la France insoumise pour ce second tour, a été réélue avec 52,18% des voix.

La ville reste un bastion de la gauche. A Nantes (Loire-Atlantique), la maire socialiste sortante, Johanna Rolland est réélue à l'issue de son duel face au candidat de la droite et du centre Foulques Chombart de Lauwe.

Johanna Rolland est créditée de 52,18% des voix contre 47,82% pour son adversaire. Une avance que la candidate doit en partie à son «alliance technique» très critiquée avec le candidat de la France insoumise.

C'est donc une victoire en demi-teinte pour la maire, qui accueillait au sein de sa liste sa future opposition. En effet, l'alliance prévoit que les élus insoumis ne siègeront pas dans la majorité.

«Oui le cœur des Nantais bat toujours à gauche. Nantes a fait le choix d’un projet qui s’assume de gauche. Oui, la semaine a été rude, on ne va pas se le cacher. Oui, nous avons eu peur. Mais nous avons résisté», a déclaré Johanna Rolland, qui va donc entamer son troisième mandat.

«Cette campagne a été âpre avec deux visions de la société radicalement différentes qui se sont opposées. C’est à la fois une victoire des valeurs, de l’humanisme nantais et cela ça compte au delà de tout», a-t-elle conclu.

Un premier tour au coude-à-coude

De son côté, Foulques Chombart de Lauwe a réagi à sa défaite estimant : « Les Nantais ont décidé de placer, d’assez peu finalement, Johanna Rolland avec ses alliés de gauche et d’extrême gauche en tête».

«Je la félicite pour sa victoire, je ne la félicite pas de faire entre LFI au conseil municipal. Mais Madame Rolland, vous n’êtes pas débarrassée de moi. Je pense avoir touché le cœur des Nantais, et ils ont touché le mien», a poursuivi le candidat de la droite et du centre.

«48 %, ça fait 40 ans qu’il n’y a pas eu ce score à Nantes. Un espoir s’est levé», s'est-il félicité déplorant une «fin de campagne» qui n'a pas été «très belle». «Johanna Rolland a réussi à gagner en faisant peur aux électeurs, en disant que j’étais homophobe et raciste. Elle m’a blessé», a ajouté Foulques Chombart de Lauwe.

Pour rappel, lors du premier tour de ces élections municipales, la maire sortante était arrivée légèrement en tête du premier tour avec 35,24% des voix devant Foulques Chombart de Lauwe qui avait de son côté enregistré 33,77% des suffrages.

Les deux candidats avaient été rejoints au second tour par le candidat de la France insoumise, William Aucant, qui avait enregistré 11,20% des voix. Toutefois, au terme de négociations complexes, ce dernier s'était retiré au profit de Johanna Rolland avec qui il a fait une fusion de liste technique.

Un choix qu'avait fortement dénoncé Foulques Chombart de Lauwe : «Cette alliance entre Johanna Rolland (maire PS de Nantes, Ndlr) et La France insoumise m’inspire de la colère, une colère calme mais profonde. C’est une rupture avec les valeurs démocratiques nantaises, l’esprit de modération et le refus des extrêmes».