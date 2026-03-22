Grégory Doucet réélu avec 50,67% des voix face à Aulas à 49,33% selon les résultats officiels

Le maire écologiste de Lyon Grégory Doucet a été réélu dimanche avec moins de 3.000 voix d'avance face à l'ancien patron de l'OL Jean-Michel Aulas, selon des résultats définitifs.

Le sortant, à la tête d'une large coalition de gauche ayant fait alliance avec LFI dans l'entre-deux-tours, a recueilli 104.702 suffrages (50,67%) et son rival, adoubé par la droite et le centre-droit 101.940 voix (49,33%). Jean-Michel Aulas, qui assure avoir constaté "de nombreuses irrégularités" lors du scrutin, a annoncé vouloir saisir la justice.