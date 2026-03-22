Le maire écologiste de Lyon Grégory Doucet a été réélu dimanche avec moins de 3.000 voix d'avance face à l'ancien patron de l'OL Jean-Michel Aulas, selon des résultats définitifs.
Le sortant, à la tête d'une large coalition de gauche ayant fait alliance avec LFI dans l'entre-deux-tours, a recueilli 104.702 suffrages (50,67%) et son rival, adoubé par la droite et le centre-droit 101.940 voix (49,33%). Jean-Michel Aulas, qui assure avoir constaté "de nombreuses irrégularités" lors du scrutin, a annoncé vouloir saisir la justice.
Sofienne Karroumi, à la tête des trois listes de gauche ayant fusionné dans l'entre-deux-tours, a annoncé dimanche soir sa victoire aux municipales à Aubervilliers (Seine-Saint-Denis), fief historique de la gauche où la maire sortante UDI Karine Franclet a été largement battue.
L'ancien maire-adjoint (2014-2020) a revendiqué dans un communiqué "plus de 68% des voix" dans cette ville populaire de près de 90.000 habitants au nord de Paris. Il a qualifié ce vote de "sanction pour Karine Franclet", élue en 2020 à la faveur d'une désunion des gauches.
Laurence Ruffin, à la tête d'un collectif de partis écologistes et de gauche, a remporté dimanche la mairie de Grenoble, battant l'ancien maire Alain Carignon (LR), qui était arrivé en tête au premier tour.
Mme Ruffin a obtenu 56,59% des voix contre 43,41% pour M. Carignon et devrait ainsi devenir la première femme maire de la capitale des Alpes, selon des résultats provisoires portant sur l'ensemble des bureaux. Elle succèdera à l'Ecologiste Eric Piolle, qui ne se représentait pas et qui lui avait apporté son soutien.
Lucie Castets, ex-candidate de la gauche pour Matignon, a été élue dimanche maire du XIIe arrondissement, où elle avait remplacé au pied levé la maire écologiste sortante Emmanuelle Pierre-Marie, épinglée pour son management jugé toxique.
Lucie Castets a totalisé 41,85% des voix devant la candidate de l'union de la droite et du centre Valérie Montandon (22,52%) et Clara Chassaniol (11,94%), candidate Horizons/Renaissance qui avait refusé la fusion dans cet arrondissement, contrairement à la liste centrale de Pierre-Yves Bournazel.
Le RN dépasse les 60 villes gagnées pour ces municipales, sans compter les villages.
Nous serons aussi la principale force d’opposition et d’espérance dans des centaines de communes.
Le RN gagne sur tout le territoire, y compris desormais dans l’ouest et le centre de la France.
— Jean-Philippe Tanguy Ⓜ️ (@JphTanguy) March 22, 2026
J’adresse mes félicitations républicaines à Emmanuel Grégoire.
Je salue également Rachida Dati et Sophia Chikirou pour leur campagne de second tour.
Très heureux de l’élection de nouveaux Conseillers de Paris ou d’arrondissement qui figuraient sur ma liste de premier tour.…
— PierreYves Bournazel (@pybournazel) March 22, 2026
Municipales à Lyon : «Compte tenu des nombreuses irrégularités qui se sont déroulés pendant le scrutin, nous avons déposé un recours. Je prends acte de l'avance infime de M. Doucet et exprime des réserves sur le résultat final», lance Jean-Michel Aulas
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— CNEWS (@CNEWS) March 22, 2026
Le socialiste Karim Bouamrane a été réélu à Saint-Ouen-sur-Seine dimanche soir avec 56,44% des voix, à l'issue d'une triangulaire contre la candidate Insoumise Manon Monmirel (28,2%) et l'ancien maire UDI William Delannoy (15.35%), a annoncé la mairie.
Karim Bouamrane avait été, à la faveur de l'élection de 2020, l'un des premiers édiles d'origine maghrébine à prendre la tête d'une ville de plus de 50.000 habitants, et a pris la lumière durant l'été 2024 à la faveur des Jeux olympiques de Paris, sa ville abritant une partie du village des athlètes.
Sandrine Berno Dos Santos a été réélue dimanche maire de Poissy (Yvelines) avec 52,95% des voix, a indiqué la mairie sur sa page Facebook, l'emportant face à Karl Olive, député Renaissance proche d'Emmanuel Macron.
Ce dernier, ancien journaliste sportif, a lui-même été maire de Poissy à partir de 2014, et avait cédé sa place à Mme Berno Dos Santos en 2022 à son arrivée au Palais Bourbon.
Christian Estrosi (Horizons), battu par Eric Ciotti (UDR-RN) pour la mairie de Nice, a annoncé dimanche soir, les larmes aux yeux, qu'il abandonnait la vie politique niçoise. "Aujourd'hui, une page se tourne. Ce soir je vous dis au revoir. Mais pas adieu (...). J'ai tout donné de moi. Je vais désormais prendre le recul nécessaire, me consacrer un peu plus à ma famille et songer à d'autres défis", a-t-il déclaré devant plusieurs dizaines de colistiers et soutiens réunis à sa permanence de campagne.
"Le mandat de maire de Nice était la clé de voûte de mon engagement politique. Après la transition républicaine, je n'exercerai pas mes mandats" de conseiller municipal et à la métropole, a-t-il ajouté. Ni lui ni son équipe de campagne n'ont précisé s'il comptait continuer à honorer son mandat de président délégué du conseil régional. Auparavant, il a une nouvelle fois fustigé la tête de liste de gauche Juliette Chesnel-Le Roux, estimant qu'elle porterait "pour l'histoire la responsabilité" de la "mort" du front républicain face à l'extrême droite.
Vraiment un grand merci à toutes celles et ceux qui se sont battus à mes côtés. Une campagne engagée, sans compromis. Le résultat n’est pas celui espéré, mais je ne renonce à rien. Paris et les Parisiens méritent mieux et je continuerai à me battre pour vous. pic.twitter.com/7JgWgoOkqr
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Municipales à Lyon : «Les Lyonnais ont choisi de maintenir une trajectoire responsable et républicaine», affirme Grégory Doucet qui revendique sa réélection
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Le maire écologiste sortant de Bordeaux, Pierre Hurmic, a annoncé sa défaite dimanche soir au second tour des élections municipales qui l'opposait au député Renaissance Thomas Cazenave.
Selon des résultats définitifs publiés en mairie, l'ancien ministre macroniste, appuyé par tous les partis de la droite et du centre, l'emporte avec 50,95% des voix, contre 49,05% au maire sortant, soutenu par le PS, le PCF, Génération.s et Place publique mais qui avait refusé de s'allier avec le candidat LFI éliminé au premier tour.
La victoire de Thomas Cazenave, qui a bénéficié du retrait surprise en début de semaine du candidat divers centre Philippe Dessertine pour le second tour, alors qu'il était qualifié, fait rebasculer la ville de Bordeaux, que Pierre Hurmic avait conquise en 2020 après 73 ans de règne de la droite alliée au centre.
Le candidat de LFI Idir Boumertit a remporté dimanche la mairie de Vénissieux avec 25 voix d'avance sur la maire communiste sortante Michèle Picard, selon les résultats transmis par la préfecture du Rhône.
Le député insoumis a recueilli 4.020 suffrages, soit 34,11%, contre 3.995 soit 33,90% pour Michèle Picard dans ce dernier bastion rouge de la banlieue de Lyon.
Municipales 2026 : «Les Marseillais ont fait le choix de rester unis», affirme Benoît Payan, vainqueur à Marseille
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Le président écologiste de la Métropole de Lyon Bruno Bernard a annoncé dimanche sa défaite face à la candidate Les Républicains Véronique Sarselli, alliée à Jean-Michel Aulas.
"Les électeurs ont tranché. Ils ont donné aux listes Grand Cœur Lyonnais une majorité absolue au Conseil de la Métropole", a déclaré dans un communiqué Bruno Bernard.
Grand coeur lyonnais est le nom pour la Métropole de la liste conduite par Véronique Sarselli, alliée à Jean-Michel Aulas. Ce dernier a de son côté été battu à la mairie de Lyon par l'écologiste sortant Grégory Doucet, selon des premiers sondages.
Une liste d'union d'extrême droite a remporté dimanche l'élection municipale à Vierzon (Cher), ville de gauche depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale et communiste depuis 2008, selon les résultats complets.
La candidature de Yannick Le Roux, policier de 50 ans, à la tête d'une liste regroupant notamment des élus RN et Reconquête, a obtenu 47,87% des suffrages exprimés dans cette sous-préfecture du département de près de 25.000 habitants.
A Creil (Oise), le candidat LFI Omar Yaqoob a créé la surprise en battant la maire socialiste sortante dimanche au second tour des municipales, offrant une nouvelle ville d'importance aux Insoumis, après Saint-Denis et Roubaix (Nord).
M. Yaqoob, 47 ans, cadre de la fonction publique et ancien éducateur pour mineurs en difficulté, l'a emporté avec 51,19% des voix dans ce fief historique du PS comptant environ 36.000 habitants, contre 48,81% pour la maire sortante Sophie Dhoury-Lehner.
L'ancien Premier ministre François Bayrou a été battu au second tour des municipales à Pau, dont il était le maire depuis 2014, par le socialiste Jérôme Marbot, selon les résultats définitifs.
M. Marbot, avocat en droit public et droit de l'environnement de 49 ans, l'a emporté avec seulement 344 voix d'avance sur le président du MoDem, 74 ans, pour qui cette défaite est un revers majeur, six mois après sa chute à l'Assemblée et son départ de Matignon.
Le candidat socialiste a recueilli 11.174 voix (42,45%) contre 10.830 à M. Bayrou (41,14 %) et 4.319 à la candidate du RN, Margaux Taillefer (16,41 %).
"Les électeurs ont avant tout exprimé leur rejet fort de la droite parisienne", a estimé dimanche la candidate LFI à la mairie de Paris Sophia Chikirou, relevant par ailleurs que La France insoumise entre pour la première fois "dans neuf conseils d'arrondissement parisiens et au Conseil de Paris".
L'Insoumise, qui a recueilli environ quatre points de moins qu'au premier tour, a d'abord "salué" son adversaire LR-MoDem Rachida Dati, puis ensuite le candidat socialiste à la tête d'une liste de la gauche unie hors LFI, Emmanuel Grégoire, qui a conquis l'hôtel de ville de la capitale avec plus de 50% des suffrages recueillis.
Municipales à Paris : Emmanuel Grégoire se rend à l'hôtel de ville à vélo
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Municipales à Paris : «Je n’ai pas réussi à convaincre que le changement était possible et nécessaire», déplore Rachida Dati
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"Paris a décidé de rester fidèle à son histoire", s'est félicité dimanche Emmanuel Grégoire (PS), futur maire de la capitale après la victoire avec plus de 50% de sa liste de la gauche unie hors LFI.
Le successeur d'Anne Hidalgo a vu dans son succès "une promesse exigeante" et "la victoire d'une certaine idée de Paris, un Paris vivant, un Paris progressiste, un Paris populaire, un Paris pour tous". "Paris n'est pas et ne sera jamais une ville d'extrême droite", a ajouté M. Grégoire, qui a dit vouloir "rassembler" et assuré que son "bureau sera toujours ouvert pour l'opposition", saluant la victoire de son adversaire Rachida Dati qui, si elle a échoué à conquérir la mairie centrale, a été réélue au premier tour à la tête du VIIe arrondissement.
Le candidat de droite Stéphane Roudaut l'a emporté à Brest avec 57,4% des voix, battant le maire socialiste sortant François Cuillandre (38,3%), allié avec LFI, dans une ville gérée par la gauche depuis 1989. La droite l'a emporté malgré la qualification du RN au deuxième tour, qui n'a recueilli dimanche que 4,3% des suffrages.
Municipales 2026 : «Le résultat est net : nous doublons notre nombre d'élus (...). Nous progressons partout», célèbre Gabriel Attal, secrétaire général de Renaissance
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"Je suis très triste pour les Parisiens", a déclaré dimanche Sarah Knafo après la victoire d'Emmanuel Grégoire à la tête d'une liste de la gauche unie hors LFI aux municipales dans la capitale avec plus de 50% des suffrages selon plusieurs sondages, selon elle "un drame pour Paris".
Celle qui dirigeait une liste Reconquête! au premier tour (10,4% des voix) mais qui avait choisi de se retirer en disant vouloir faire "gagner la droite", représentée par Rachida Dati, a rappelé son "sacrifice". "J'espère maintenant que ceux qui seront élus seront de bons opposants", a ajouté la zemmouriste.
Le maire sortant divers droite de Toulouse Jean-Luc Moudenc a été réélu face à l'alliance LFI-PS menée par L'Insoumis François Piquemal, selon des estimations Ipsos et Ifop. Selon Ifop-Fiducial pour TF1, LCI et Sud Radio, Jean-Luc Moudenc obtient 54,4% des voix contre 45,6% à François Piquemal.
Selon Ipsos Bva Cesi Ecole d'ingénieurs pour France Télévisions, Radio France et Public Sénat/LCP-AN, Jean-Luc Moudenc obtient 53,5% des voix contre 46,5% à François Piquemal.
Emmanuel Grégoire succède à Anne Hidalgo et est élu maire de Paris face à Rachida Dati avec 52% des voix selon les estimations OpinionWay.
Le maire écologiste de Lyon, Grégory Doucet, est largement réélu au second tour des municipales face à l'ancien patron de l'Olympique lyonnais Jean-Michel Aulas, longtemps favori des sondages, selon des estimations Ifop-Fiducial, Ipsos-BVA-Cesi-Ecoles d'ingénieur, et OpinionWay parues dimanche.
Une estimation Ifop-Fiducial pour TF1, LCI et Sud Radio crédite M. Doucet de 54,0% contre 46% pour M. Aulas. Une publication d'Ipsos pour France Télévisions, Radio France et Public Sénat/LCP, estime que le maire sortant engrange 53,1% contre 46,9% pour M. Aulas. Une autre estimation d'Ipsos pour OpinionWay pour CNews, Europe 1 et le JDD donne M. Doucet à 53% contre 47% pour M. Aulas.
Le maire sortant Benoît Payan a été réélu maire de Marseille avec 52% des voix, selon les estimations OpnionWay.
Le maire sortant Horizons de Nice, Christian Estrosi, a été battu par son grand rival Eric Ciotti (UDR-RN), porteur d'une stratégie d'union de la droite et de l'extrême droite, selon une estimation Ifop-Fiducial pour TF1, LCI et Sud Radio.
Eric Ciotti, ex-LR, a obtenu 45% des suffrages exprimés contre 39,5% pour Christian Estrosi et 15,5% pour la candidate PS-PCF-Ecologistes Juliette Chesnel-Le Roux, d'après cette estimation. M. Ciotti a remercié sur X les électeurs niçois pour cette "large victoire".
Municipales 2026 : «Nous sommes toujours, et plus que jamais, la première force politique locale», se réjouit Bruno Retailleau, président du parti Les Républicains
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Municipales 2026 : «La percée de LFI se confirme», se félicite Manuel Bompard
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Municipales au Havre : après sa réélection, Édouard Philippe assure qu’«il y a des raisons d’espérer»
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Le président de la métropole de Limoges, Guillaume Guérin (Les Républicains), a remporté dimanche 50,8% des voix dans cette ville de Haute-Vienne lors du second tour des municipales, battant le député LFI Damien Maudet, à la tête d'une liste d'accord avec le PS (41,3%), selon une estimation Ipsos BVA Cesi Ecole d'ingénieurs.
C'est un échec pour la gauche, qui souhaitait reprendre la tête de cette ville dirigée par le PS pendant plus d'un siècle jusqu'en 2014. Elle était devenue emblématique des débats nationaux sur les alliances entre le Parti socialiste et les insoumis: le candidat PS-PCF Thierry Miguel, arrivé en troisième position dimanche dernier, avait accepté de fusionner sa liste avec celle de M. Maudet. Le maire sortant Emile Roger Lombertie (DVD), arrivé en 5ème position dimanche dernier, s'était lui retiré pour faire barrage à LFI. Le candidat du Rassemblement national Albin Freychet a pour sa part récolté dimanche 7,9% des voix dans cette ville de 130.000 habitants, selon cette estimation pour France Télévisions, Radio France et Public Sénat/LCP-AN.
La maire sortante de Rennes Nathalie Appéré (PS) est réélue au second tour des municipales avec 43,4% des voix, selon une estimation Ipsos-BVA-CESI-Ecole d'ingénieurs parue dimanche.
L'élue socialiste devancerait le candidat du camp gouvernemental Charles Compagnon (34,2%) et l'Insoumise Marie Mesmeur (22,4%), selon cette estimation pour France Télévisions, Radio France et Public Sénat/LCP.
Le candidat LR Ludovic Fagaut est élu maire de Besançon avec 53,1%, devant la sortante écologiste Anne Vignot, faisant basculer à droite cette ville historiquement à gauche, selon une estimation Ipsos BVA Cesi Ecole Ingénieurs publiée dimanche soir.
Anne Vignot, maire sortante portée par l'ensemble de la gauche locale, après une fusion technique avec la candidate LFI, a recueilli 46,9% des voix, selon cette estimation. Ludovic Fagaut, LR/Modem, principal de collège âgé de 47 ans, remporte la capitale comtoise dirigée par la gauche de manière quasi ininterrompue depuis plus d'un siècle, à l'exception de trois ans de gaullisme.
L'ex-légende du rugby Serge Blanco a remporté dimanche les élections municipales à Biarritz avec 41,92% des voix au second tour dans une triangulaire, a annoncé la maire sortante battue Maider Arosteguy (LR).
Pour sa première campagne électorale, l'ancien arrière du XV de France et du Biarritz olympique devance Mme Arosteguy (32,21%) et une liste d'union de la gauche et d'un candidat centriste, menée par Ana Ezcurra, troisième avec 25,87%.
Arnaud Deslandes, maire socialiste sortant, a été élu pour un nouveau mandat à Lille. Selon les premières estimations d’OpinionWay pour CNEWS, Europe 1 et le JDD, il aurait remporté 49,38% des voix ce dimanche 22 mars, au second tour des élections municipales.
L'homme fort de la Corse, Gilles Simeoni, s'est imposé dimanche au second tour de l'élection municipale à Bastia avec 44,4% des suffrages exprimés, selon une estimation Ipsos BVA Cesi pour France Télévisions, Radio France et Public Sénat/LCP-AN.
Il devance Julien Morganti (41,7%), qui menait une coalition regroupant cinq sensibilités de la gauche à la droite en passant par des autonomistes et s'était allié à la liste de Jean-Martin Mondoloni dans l'entre-deux-tours. Le candidat du RN et du parti nationaliste identitaire Mossa Palatina, Nicolas Battini, arrive troisième avec 13,9% des voix, d'après cette estimation.
Le Rassemblement national a échoué dimanche à remporter la mairie de Toulon, l'une de ses principales cibles aux élections municipales, sa candidate Laure Lavalette ayant été battue par la sortante de droite Josée Massi, selon plusieurs estimations d'instituts de sondage.
Les estimations d'Elabe-Berger Levrault pour BFMTV, Le Figaro et RMC, et de l'Ifop-Fiducial pour TF1, LCI et SudRadio donnent un score de 46,5% pour la candidate RN, pourtant arrivée largement en tête au premier tour dans la préfecture du Var, contre 53,5% pour Josée Massi.
La maire sortante écologiste de Poitiers, Léonore Moncond'huy, soutenue par LFI, a été battue par Anthony Brottier, ancien macroniste classé au centre gauche, selon une estimation Toluna Harris Interactive pour M6 et RTL.
Dans cette quadrangulaire, Anthony Brottier avec 47,7% des voix devance Léonore Moncond'huy (41%), le candidat RN-UDR Charles Rangheard (6,5%) et la candidate Renaissance/Modem/LR Lucile Parnaudeau (4,8%).
Le communiste Vincent Bouget à la tête d'une liste PCF/PS/Ecologistes est élu maire de Nîmes avec un peu plus de 40% des voix, battant de peu le RN Julien Sanchez alors que le candidat de droite Franck Proust, bras droit du maire sortant Jean-Paul Fournier, est largement battu, selon des estimations.
M. Bouget obtient 40,6% des voix, M. Sanchez 38% et M. Proust 21,4%, selon une estimation Ifop-Fiducial pour TF1, LCI et Sud Radio. Selon une estimation Ipsos bva CESI Ecole d’ingénieurs pour France Télévisions, Radio France et Public Sénat/LCP-AN, M. Bouget obtient 41,5%, M. Sanchez 37,3% et M. Proust 21,2%.
Le député de La France insoumise David Guiraud a remporté dimanche l'élection municipale à Roubaix, dans le Nord, l'une des villes pour lesquelles le mouvement de Jean-Luc Mélenchon nourrissait le plus d'ambition, selon une estimation Ifop-Fiducial.
Déjà arrivé très largement tête au premier tour, le candidat insoumis s'imposerait ainsi sans difficulté au second, avec 53,2% des voix, loin devant le sortant divers-droite Alexandre Garcin (25,6%), selon cette estimation pour TF1, LCI et Sud Radio. La participation s'élèverait à 37,3%.
Édouard Philippe a été réélu dimanche maire du Havre avec environ 47% des voix, contre environ 41% pour le député communiste Jean-Paul Lecoq et environ 11% pour le candidat de l'UDR et du RN Franck Keller, selon des chiffres provisoires.
Maire de la cité portuaire depuis 2010, l'ancien Premier ministre et président du parti Horizons avait fait de cette réélection une étape incontournable vers sa campagne présidentielle. Il était arrivé largement en tête au premier tour, avec plus de 43% des voix.
Le maire sortant Emmanuel Séraphin, à la tête d'une liste d'union de la gauche, a remporté dimanche le second tour de l'élection municipale à Saint-Paul avec 55,74% des voix, contre 44,26% pour le candidat divers droite Cyrille Melchior, selon les résultats complets transmis par la préfecture.
Emmanuel Séraphin se présentait pour la première fois en son nom propre après avoir pris la suite d'Huguette Bello, partie à la présidence de la Région Réunion en 2021. Il a salué devant ses militants une "victoire historique" mais aussi une "continuité politique pour l'avenir".
Le taux de participation au second tour des municipales à Paris à 17 h est de 40,98 %. Un chiffre en recul par rapport au premier tour à la même heure, avec trois points de moins.
Trois personnes sont décédées lors du second tour des élections municipales dans ou aux abords de bureaux de vote à Carcassonne, Saint-Etienne et Annecy, a appris dimanche l'AFP auprès des pompiers et de la mairie annécienne.
A Saint-Etienne, les pompiers de la Loire ont déclaré à l'AFP qu'un homme était décédé dans un bureau de vote, confirmant une information du Progrès.
Selon l'ancien député socialiste Régis Juanico, arrivé en tête dimanche du premier tour des municipales à Saint-Etienne, il s'agit d'André Ardaille, un colistier de son adversaire RN Corentin Jousserand. Dans un communiqué, M. Juanico a notamment tenu à présenter ses condoléances à M. Jousserand.
La participation devrait s'élever à environ 57 % au second tour des élections municipales, comme au premier tour, selon les estimations de quatre instituts de sondage publiées ce dimanche.
Les instituts Elabe et Ipsos-BVA anticipent une participation de 57,0 %, l'Ifop de 57 % et Opinionway de 57,5 %. La participation s'était élevée à 57,2 % au premier tour selon le ministère de l'Intérieur. En 2014, elle était au second tour de 62,1 %.
Le taux de participation au niveau national à 17 h s'élève à 48,10 %. Il est supérieur à celui de 2020 (34,67 %) pour le second tour des élections municipales à la même heure, et inférieur à celui de 2014 (52,36 %).
#Municipales2026 | Taux de participation à 17h en France hexagonale : 48,10%.
🗳 En 2020, à la même heure, le taux de participation était de 34,67%.
📲 Pour en savoir plus ⤵️https://t.co/34mo0sW7pPpic.twitter.com/kDICfDcgOE
— Ministère de l'Intérieur (@Interieur_Gouv) March 22, 2026
A voté 🗳️ pic.twitter.com/QvkenVgsJB
— Louis Sarkozy (@napsarkozy) March 22, 2026
Deux hommes sont décédés dans des bureaux de vote ce matin lors du second tour des élections municipales à Saint-Etienne et à Annecy, a appris dimanche l'AFP des pompiers et de la mairie.
A Saint-Etienne, les pompiers de la Loire ont déclaré à l'AFP qu'un homme était décédé dans un bureau de vote, confirmant une information du Progrès. Il s'agit, selon un communiqué de presse du candidat de l'union de la droite à la mairie Dino Cinieri, d'un "assesseur" qui serait décédé "ce midi" au "bureau de vote Jules Ferry".
Peu de temps après le maire sortant Christian Estrosi, c'est Éric Ciotti, candidat à la mairie de Nice soutenu par le Rassemblement national, qui a voté.
A voté. 🗳️
Je tiens à remercier tous les Niçois qui se mobilisent aujourd’hui pour faire vivre la démocratie dans notre ville.
Les bureaux de vote sont ouverts à Nice jusqu’à 20h.#Municipales2026pic.twitter.com/Pv6sM7BXJ1
— Eric Ciotti (@eciotti) March 22, 2026
Sonia Lagarde, la maire sortante de Nouméa vient d’être réélue avec 61,99% des suffrages, selon les médias locaux, alors que les bureaux de vote ont fermé sur le «Caillou», premier territoire d’outre-mer à connaître les résultats des élections municipales.
Il ne lui manquait que 8 voix pour être élue dès le premier tour, le suspens était relativement faible. Elle a remercié ses électeurs au micro d’Outre mer la 1ère. «Le bilan a parlé et les Nouméens l’ont reconnu de manière massive», a-t-elle déclaré.
En Gironde, le taux de participation est estimé à 16,20% à midi. Il est plus fort à Bordeaux où 20,84% des votants se sont exprimés à la même heure. La semaine dernière lors du premier tour, 20,57% des Bordelais avaient également voté avant leur déjeuner dominical.
À Lyon, les estimations de participation à la mi-journée sont en hausse par rapport au premier tour. Idem au niveau du département du Rhône où la participation s’établit à 19,17% à midi (contre 17,62% au premier tour).
Dans les Bouches-du-Rhône, le taux de participation à midi s’élève à 24,85% selon la préfecture, il était de 15,99% en 2020 à la même heure. Dans le Var, il s’élève à 21,48%, et à 31,26% à Toulon.
Le taux de participation au second tour des élections municipales 2026 en Seine-Saint-Denis est de 12,35%, le plus faible dans l'Hexagone.
Juste derrière, le Nord est le deuxième département où la participation est la plus faible avec 13,03%, suivi des Yvelines qui présentent un taux de participation de 14,04%.
A voté 🗳️! pic.twitter.com/B5W4DrXYcf
— Raphael Glucksmann (@rglucks1) March 22, 2026
J’ai voté ! Merci à toutes les Parisiennes et à tous les Parisiens qui tiennent les bureaux de vote et font vivre cette nouvelle journée de démocratie 🙏🏻🇫🇷 pic.twitter.com/sve1gVwzq1
— PierreYves Bournazel (@pybournazel) March 22, 2026
Un homme âgé est décédé d'un malaise cardiaque juste après avoir mis son bulletin dans l'urne dimanche, dans un bureau de vote à Annecy, en Haute-Savoie, a appris l'AFP de la mairie, confirmant une information de France 3.
"Un homme assez âgé qui venait de voter a fait un malaise cardiaque et est décédé", dans le bureau situé au gymnase des Glaisins, "aux alentours de 09H30", a détaillé la responsable de la communication de la mairie, jointe par l'AFP. Fermés pendant plus d'une heure, les bureaux de vote 34, 35 et 36 ont rouvert autour de 10H40.
Le taux de participation pour le second tour des élections municipales à 12h, pour la France métropolitaine, s'élève à 20,33%.
#Municipales2026 | Taux de participation à 12h en France hexagonale : 20,33%.
🗳 En 2020, à la même heure, le taux de participation était de 15,29%.
📲 Pour en savoir plus ⤵️https://t.co/34mo0sW7pPpic.twitter.com/hxlgeg2p08
— Ministère de l'Intérieur (@Interieur_Gouv) March 22, 2026
À la même heure, il était de 19,37% au premier tour, le 15 mars dernier. Au second tour des élections municipales de 2020, il était de 15,29% à la même heure. Au second tour des élections municipales de 2014, il était de 19,83% à la même heure. En 2008, le taux de participation s'élevait à 23,68%.
Candidat de la gauche (hors LFI) à la mairie de Paris, Emmanuel Grégoire a voté ce dimanche matin. Le premier adjoint d’Anne Hidalgo espère conserver son avance du premier tour sur la candidate de la droite et du centre Rachida Dati.
Au premier tour, il était arrivé en tête (37,98%) devant la maire du 7e arrondissement (25,46%).
Franck Allisio vote à Marseille.
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— CNEWS (@CNEWS) March 22, 2026
Arrivé deuxième derrière Éric Ciotti (UDR) au premier tour à Nice, Christian Estrosi espère bien combler son retard. Le maire sortant et candidat (union à droite) a déjà voté ce dimanche matin.
Christian Estrosi vote à Nice.
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Distancée par Emmanuel Grégoire (37,98) au premier tour, Rachida Dati (25,5 %) a voté ce dimanche matin à Paris.
Rachida Dati vote à Paris.
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Arrivé en tête au premier tour des élections municipales à Roubaix avec 46,64% des voix, David Guiraud (LFI) a annoncé avoir voté ce dimanche matin sur son compte X.
🗳️ A voté pour le 2e tour des municipales !
À Roubaix, les bureaux de vote sont ouverts jusqu’à 18h ! ☺️ pic.twitter.com/BrHJGPmmjA
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A voté 🗳️ pic.twitter.com/u4zTMolurN
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L'ancien Premier ministre, candidat a sa réélection à la mairie du Havre (Seine-Maritime), a voté dans un bureau de la ville.
Edouard Philippe vote au Havre.
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Le candidat déclaré à l’élection présidentielle, maire du Havre depuis 2010, est arrivé largement en tête (43,76 %) dimanche dernier, au premier tour des municipales.
Certains candidats pourraient bien se retrouver à égalité parfaite lors du second tour des élections municipales. Face à ce scénario, qui a eu lieu dans plusieurs communes dès le premier tour, le code électoral a tout prévu.
Tout comprendre à ce cas particulier, juste ici.
Alors que le second tour des élections municipales se déroule ce dimanche 22 mars, certains étrangers ont le droit de participer au scrutin, mais pas tous.
Tout savoir sur cette exception européenne, juste ici.
Les bureaux de vote ont ouvert dimanche à 08H00 en France métropolitaine pour le second tour des élections municipales, dernier scrutin majeur avant la présidentielle de 2027.
Les électeurs de 1.580 communes ou secteurs sont appelés à se rendre aux urnes, sur quelque 35.000 communes françaises, beaucoup ayant élu dès dimanche dernier leurs conseils municipaux. En raison du décalage horaire, le vote a déjà débuté en Nouvelle-Calédonie, à La Réunion et à Mayotte.
Quel sera le taux de participation pour ce second tour ? Dimanche dernier, 57,17% des Français inscrits sur les listes électorales ont voté.
C'est le deuxième plus faible taux sous la Ve République après le scrutin de 2020, qui avait été particulier car marqué par le début de la pandémie de Covid-19.
Comme c'est toujours l'usage, les bureaux de vote ouvrent à huit heures. Ils ferment, pour la majorité, à 18 heures. Toutefois, dans certaines grosses villes, il sera possible de voter jusqu'à 20 heures.
Les Français ne retourneront pas tous aux urnes ce dimanche. Ce deuxième round n'est organisé que dans près de 1.600 communes et secteurs, soit une fraction des quelque 35.000 que compte le pays.