Municipales 2026 : à Grenoble, Laurence Ruffin, candidate de l’Union de la gauche, donnée gagnante

A Grenoble, selon les premières estimations du second tour des élections municipales, la candidate écologiste et alliée de LFI, Laurence Ruffin, est donnée gagnante. Elle devancerait le LR Alain Craignan.

Grenoble demeure dans le giron des Verts. La candidate écologiste Laurence Ruffin est donnée gagnante lors du second tour des élections municipales ce dimanche 22 mars. Selon les premières estimations citées par le Dauphiné Libéré, elle remporterait 55% des voix et devancerait ainsi le candidat LR Alain Craignan.

Au premier tour des Municipales, dimanche 15 mars dernier, Laurence Ruffin est arrivée en deuxième position (26% des voix) derrière Alain Craignon (27% des voix). Elle s’est ensuite alliée avec le candidat LFI Allan Brunon, qui avait récolté 14% des suffrages.

Réagissant à ces résultats provisoires, Laurence Ruffin a pris la parole depuis son QG. «Oui, on a le sourire, parce qu'effectivement la dynamique est bonne et ça confirme en fait ce qu'on avait vu au premier tour, qu'il y a une majorité de Grenoblois qui ont voté à gauche. Voilà, maintenant on attend les résultats définitifs pour complètement s'exprimer», a-t-elle dit.

Pour rappel, dans cette ville iséroise, l'ancien maire écologiste Éric Piolle a décidé de ne pas se représenter après deux mandats et douze années à la tête de la ville.