Municipales 2026 : jusqu'à quelle heure pouvez-vous voter au second tour ce dimanche ?

Pour participer au second tour des municipales ce dimanche, il est important de connaître les horaires de son bureau de vote. Ils varient selon les communes.

Une partie des Français seront de retour aux urnes ce dimanche 22 mars, pour le second tour des élections municipales. Pour espérer faire entendre leur voix, ils devront néanmoins être ponctuels : comme lors du premier tour, les horaires des bureaux de vote varient d'une commune à l'autre.

L'article R.41 du code électoral prévoit que «le scrutin est ouvert à 8h et clos le même jour à 18h». La grande majorité des villes françaises respectent ces horaires, notamment pour l'ouverture qui est en général commune à tous les bureaux de vote.

Il existe toutefois des dérogations. Ce même article de loi explique que «les préfets pourront prendre des arrêtés à l'effet d'avancer l'heure d'ouverture du scrutin ou de retarder son heure de clôture dans certaines communes», dans le but de «faciliter aux électeurs l'exercice de leur droit de vote».

Vote tardif dans les grandes villes

Dans les grandes villes notamment, il n'est pas rare que les bureaux restent ouverts jusqu'à 19h, comme à Lille et Rennes, voire 20h à Paris, Marseille, Toulouse ou encore Grenoble.

Pour éviter toute mauvaise surprise, il est recommandé de vérifier les horaires de son bureau de vote. Le service en ligne «interroger sa situation électorale» permet d'avoir ces informations, en renseignant la commune d’inscription, les nom et prénom, le genre et la date de naissance. Les services municipaux peuvent aussi renseigner les électeurs à ce sujet.