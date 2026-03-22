Municipales 2026 : la participation à midi au second tour s’élève à 20,33%, en hausse par rapport à 2020 et 2014

Alors que les bureaux de vote ont ouvert ce dimanche à 8h en France métropolitaine pour le second tour des élections municipales, la participation à midi connaît une hausse par rapport à la même heure, il y a six et douze ans.

Un taux de participation à la hausse aux municipales de 2026. Selon un communiqué de presse du ministère de l’Intérieur, ce chiffre à 12h était de 20,33% pour le second tour du scrutin en France métropolitaine. Il était de 19,37% pour le premier tour, le 15 mars dernier.

Les citoyens étaient aussi un peu plus nombreux à se rendre aux urnes par rapport à 2020, dont le taux de participation était de 15,29% à la même heure. Pour rappel, le scrutin s’était déroulé pendant la période du Covid-19.

En tête des départements ayant le plus voté à midi pour ce deuxième tour, il y a les Deux-Sèvres avec 33,58% ou encore le Lot avec 33,19% et le Cantal avec 33,10%. En parallèle, ceux ayant enregistré le moins de participation sont la Seine-Saint-Denis avec 12,35% ou encore le Nord avec 13,03% et Paris avec 14,67%.

17,1 millions d'électeurs

En 2014, le taux de participation général au deuxième tour était de 19,83% à midi, alors qu'il était en 2008 de 23,68%, selon les données du ministère.

Les bureaux de vote ont ouvert dimanche à 8h en France métropolitaine pour le deuxième tour des élections municipales, dernier scrutin majeur avant la présidentielle de 2027.

Environ 17,1 million d'électeurs sont appelés à voter dans 1.580 communes et secteurs, sur quelque 35.000, après l'élection dimanche dernier de nombreux conseils municipaux au premier tour.

Dans la plupart des cas, les électeurs auront jusqu'à 18h pour se mobiliser, les bureaux de vote fermant à 19h00 ou 20h00 dans certaines grandes villes.