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Municipales 2026 : la participation à midi au second tour s’élève à 20,33%, en hausse par rapport à 2020 et 2014

En 2014, le taux de participation général au deuxième tour était de 19,83%. [Zakaria ABDELKAFI/AFP]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le
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Alors que les bureaux de vote ont ouvert ce dimanche à 8h en France métropolitaine pour le second tour des élections municipales, la participation à midi connaît une hausse par rapport à la même heure, il y a six et douze ans.

Un taux de participation à la hausse aux municipales de 2026. Selon un communiqué de presse du ministère de l’Intérieur, ce chiffre à 12h était de 20,33% pour le second tour du scrutin en France métropolitaine. Il était de 19,37% pour le premier tour, le 15 mars dernier.

Les citoyens étaient aussi un peu plus nombreux à se rendre aux urnes par rapport à 2020, dont le taux de participation était de 15,29% à la même heure. Pour rappel, le scrutin s’était déroulé pendant la période du Covid-19.

En tête des départements ayant le plus voté à midi pour ce deuxième tour, il y a les Deux-Sèvres avec 33,58% ou encore le Lot avec 33,19% et le Cantal avec 33,10%. En parallèle, ceux ayant enregistré le moins de participation sont la Seine-Saint-Denis avec 12,35% ou encore le Nord avec 13,03% et Paris avec 14,67%.

17,1 millions d'électeurs

En 2014, le taux de participation général au deuxième tour était de 19,83% à midi, alors qu'il était en 2008 de 23,68%, selon les données du ministère.

Les bureaux de vote ont ouvert dimanche à 8h en France métropolitaine pour le deuxième tour des élections municipales, dernier scrutin majeur avant la présidentielle de 2027.  

Environ 17,1 million d'électeurs sont appelés à voter dans 1.580 communes et secteurs, sur quelque 35.000, après l'élection dimanche dernier de nombreux conseils municipaux au premier tour. 

Sur le même sujet Municipales 2026 : de quels pays sont originaires les 358.000 citoyens européens qui voteront ? Lire

Dans la plupart des cas, les électeurs auront jusqu'à 18h pour se mobiliser, les bureaux de vote fermant à 19h00 ou 20h00 dans certaines grandes villes. 

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