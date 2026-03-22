Municipales 2026 : la sécurité et le cadre de vie en tête des préoccupations des Français au second tour, selon notre sondage

D’après un sondage OpinionWay pour CNEWS, Europe 1 et le JDD, publié ce dimanche 22 mars, la sécurité et le cadre de vie et l'environnement s'affichent en tête des préoccupations des votants à l’occasion du second tour des élections municipales.

Une semaine après le premier tour, les Français se sont de nouveau déplacés aux urnes ce dimanche 22 mars pour le second tour des élections municipales. Afin de faire leur choix, ils se sont appuyés sur leurs préoccupations majeures. D’après un sondage* OpinionWay pour CNEWS, Europe 1 et le JDD, publié ce jour, la sécurité et le cadre de vie sont arrivés en tête des préoccupations des sondés, devant la propreté de la ville et l'aménagement et l'urbanisme.

Selon notre sondage, la sécurité arrive en tête des priorités dans les villes comptant entre 20.000 et 100.000 habitants : 57% des répondants la placent en première position. En revanche, le cadre de vie et l’environnement apparaissent comme des enjeux majeurs dans l’ensemble des villes de moins de 100.000 habitants, 49% des personnes interrogées les classant en deuxième position, juste derrière la sécurité.

On observe également ce même constat pour la propreté de la ville (45%) et l'aménagement et l'urbanisme (37%), qui occupent respectivement les 3e et 4e places parmi les priorités exprimées par les Français.

À l’inverse, parmi les préoccupations les moins mentionnées figurent les personnes âgées et la petite enfance (19%), suivies de l'action sociale (20%), les animations et la vie culturelle et l'immigration (23%) et enfin le développement économique et la création d'emplois (%). En revanche, la question des transports en communs (31%) ressort davantage dans les villes de plus de 100.000 habitants.

Une participation en baisse par rapport à 2014

Toujours selon ce sondage, parmi les personnes ayant participé au second tour des élections municipales, 76% déclarent avoir voté pour leur candidat «pour qu'il soit maire», tandis que 14% indiquent avoir voté pour celui-ci afin que son adversaire «soit battu».

De plus, 34% des sondés ont affirmé avoir «toujours su pour qui» ils votaient et 21% ont estimé avoir fait leur choix «il y a une semaine, à l'issue du premier tour». A l'inverse, 20% des personnes interrogées ont déclaré avoir fait leur choix «il y a quelques jours».

Pour ce 2d tour des élections municipales, la participation devrait s’élever à environ 57%, comme au premier tour, selon les estimations des instituts de sondages. Si elle dépasse largement les scrutins de 2020, elle demeure toutefois en net recul par rapport à 2014 où elle avait atteint, à l’époque, 63,7%.

* Sondage réalisé le 22 mars par questionnaire auto-administré en ligne sur un échantillon national représentatif de 3.320 personnes âgées de plus de 18 ans, selon la méthode des quotas.