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Municipales 2026 : la socialiste Catherine Trautmann donnée gagnante à Strasbourg

Lors du premier tour dimanche 15 mars dernier, Catherine Trautmann avait récolté 25% des suffrages. [Romeo BOETZLE / AFP]
Par Khalil Rajehi
Publié le - Mis à jour le
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Selon les premières estimations, la socialiste Catherine Trautmann est donnée gagnante à Strasbourg.

Un second tour animé. A l’issue d’une journée de vote tant attendu, la socialiste Catherine Traumann, arrivée en tête lors du premier tour des élections municipales, aurait remporté le scrutin avec 36,90% des voix ce dimanche 22 mars, selon les premières estimations. Elle devancerait ainsi l'écologiste et maire sortante Jeanne Barseghian (31,81%) ainsi que le LR Jean-Philippe Vetter (31,29%), d'après les données provisoires du ministère de l'Intérieur. 

Lors du premier tour dimanche 15 mars dernier, Catherine Trautmann avait récolté 25% des suffrages. Elle s’est alors alliée avec Pierre Jakubowicz, candidat Horizons-Modem-Renaissance et qui a récolté 5% des voix. 

De son côté, Jeanne Barseghian était arrivée troisième avec 19% des voix. Elle s'est ensuite alliée avec le candidat insoumis Florian Kobryan (12% des voix). 

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Pour rappel, Catherine Trautmann était, une première fois, maire de son Strasbourg de 1989 à 1997, soit jusqu’à son entrée dans le gouvernement Jospin en tant que porte-parole du gouvernement et ministre de la Culture et de la Communication. En 2000, la socialiste a retrouvé la mairie pour la deuxième fois avant de s’incliner face à Fabienne Keller lors des élections municipales de mars 2001. 

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