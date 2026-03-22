Municipales 2026 : à Lille le maire socialiste sortant, Arnaud Deslandes, l'emporte largement au second tour

Arnaud Deslandes, maire socialiste sortant, a été élu pour un nouveau mandat à Lille. Selon les premières estimations d’OpinionWay pour CNEWS, Europe 1 et le JDD, il aurait remporté 49,38% des voix ce dimanche 22 mars, au second tour des élections municipales.

L’alliance entre le Parti socialiste (PS) et les Verts a porté ses fruits à Lille. Avec 49,38% des voix selon les résultats partiels, le maire sortant Arnaud Deslandes est arrivé en tête au second tour des municipales ce dimanche 22 mars, après avoir fusionné sa liste avec celle de l’ex-tête de liste écologiste Stéphane Baly.

Il devancerait ainsi la candidate La France insoumise (LFI), Lahouaria Haddouche (34,41%), celui du Rassemblement national (RN) Matthieu Valet (8,61%), ainsi que celle de Renaissance, Violette Spillebout (7,6%).

Au premier tour, Arnaud Deslandes, 43 ans, était arrivé en tête mais de justesse, avec 26,26% des voix. La candidate LFI, Lahouaria Addouche, avait créé la surprise en remportant 23,36% des suffrages, devant l'écologiste Stéphane Baly (17,75%).

D'intenses tractations

Ce dernier s'était ainsi retrouvé au cœur d'intenses tractations, l'Insoumise lui ayant notamment proposé un accord «à 50/50». L'intéressé avait toutefois refusé, préférant fusionner sa liste avec celle d'Arnaud Deslandes.

Vivement décriée par LFI, cette alliance n'avait pas non plus fait l'unanimité chez les Verts. En guise de protestation, la tête de liste écologiste à Hellemmes, commune associée à Lille et qui élit son propre maire délégué, s'était retirée. Les organisations Jeunes Ecologistes du Nord-Pas-de-Calais et Jeunes Génération.s de Lille s'étaient aussi désolidarisées.

Arnaud Deslandes s'était malgré tout dit «confiant» pour le second tour, promettant «une nouvelle forme de gouvernance que Lille a peu connu jusque là» avec une «cogestion» entre le PS, les Ecologistes et leurs alliés.