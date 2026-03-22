Municipales 2026 : à quelle heure les résultats à Paris, Lyon et Marseille seront-ils connus ?

Les résultats du second tour des élections municipales seront progressivement connus à partir de la fermeture des bureaux de vote. Dans les grandes villes, ils ne devraient pas être définitifs avant tard ce dimanche soir.

Les Français sont de nouveau appelés à voter ce dimanche pour le second tour des municipales 2026. Une fois les bureaux de vote fermés, les premières estimations seront progressivement dévoilées par différents instituts de sondage.

Les horaires de fermeture des bureaux de vote varient d'une commune à l'autre. Si certains ferment dès 18h ou 19h, ils peuvent rester ouverts jusqu'à 20h dans les grandes villes comme Paris, Marseille, Grenoble ou encore Toulouse. Il est d'ailleurs possible de le vérifier sur le service en ligne «interroger sa situation électorale».

Des résultats complets attendus tard dans la soirée

Tout comme au premier tour, l'annonce des résultats dépend de chaque commune. Les grandes villes, comme Paris, Marseille et Lyon, où un nouveau mode de scrutin a été mis en place depuis les municipales de 2026, peuvent mettre un peu plus de temps à dévoiler le nom du candidat élu.

Entre 20h et 22h, les communes publieront leurs premiers résultats. Pour que ces derniers deviennent plus complets, voire définitifs, il faudra attendre entre 22h et minuit, en particulier pour les grandes villes, comme le rappelle Public Sénat.

Dès 20h, il sera donc possible de se rendre sur le site du ministère de l'Intérieur ou sur notre moteur de recherche d'indiquer la commune souhaitée avec son nom. Selon les chiffres du ministère de l'Intérieur, le taux de participation en France métropolitaine s'élevait à 20,33% à midi, en hausse par rapport à 2020 et 2014.